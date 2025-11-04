Labdarúgó NB II – Kétgólos sikerével élre állt a Vasas

A Vasas 2-0-ra nyert otthon a Videoton ellen a labdarúgó NB II 12. fordulójának hétfő, november 3-a esti zárómérkőzésén, ezzel visszaállt a tabella élére.
A házigazda piros-kékek a 22. percben Tóth Milán góljával kerültek előnybe, a végeredményt a ráadás pillanataiban Girsik Attila állította be.
Ez volt a két nagy múltú gárda közös történetének első másodosztályú összecsapása.
Merkantil Bank Liga NB II, 12. forduló:
Vasas FC-Videoton FC Fehérvár 2-0 (1-0)
gól: Tóth M. (22.), Girsik (93.)
Vasárnap játszották:
Soroksár SC-Budapest Honvéd FC 0-1 (0-0)
gól: Csontos (94.)
FC Ajka-Mezőkövesd Zsóry FC 1-2 (0-2)
gól: Tóth G. (86.), illetve Szalai J. (13.), Vidnyánszky (25.)
Tiszakécskei LC-Kecskeméti TE 2-1 (1-1)
gól: Balázs B. (34.), Takács T. (69.), illetve Eördögh (13.)
Szeged-Csanád Grosics Akadémia – Budafoki MTE 4-0 (2-0)
gól: Rabatin (23.), Miskolczi (25.), Borvető (65.), Szilágyi Z. (70.)
HR-Rent Kozármisleny – Aqvital FC Csákvár 2-2 (1-0)
gól: Jelena (9.), Kozics (76. – 11-esből), illetve Magyar Zs. (63., 68. – a másodikat 11-esből)
piros lap: Bíró (51., Kozármisleny)
BVSC-Zugló – Szentlőrinc 2-1 (0-1)
gól: Benkő (76.), Szilágyi (77.), illetve Nagy R. (11.)
piros lap: Décsy (68., Szentlőrinc)
Karcagi SC-Békéscsaba 1912 Előre 4-2 (0-1)
gól: Kovalovszki (49.), Székely (58.), Kohut (67.), László (79.), illetve Csató (34.), Harsányi (87.)
A tabella:
1. Vasas FC 12 8 2 2 21-12 26 pont
2. Budapest Honvéd FC 12 8 1 3 26-12 25
3. Mezőkövesd Zsóry FC 12 7 2 3 21-16 23
4. Szeged-Csanád Grosics Akadémia 12 6 3 3 17-10 21
5. Karcagi SC 12 6 3 3 16-16 21
6. Kecskeméti TE 12 6 2 4 19-15 20
7. Aqvital FC Csákvár 12 5 5 2 18-11 20
8. Tiszakécskei LC 12 4 3 5 14-21 15
9. HR-Rent Kozármisleny 12 3 5 4 12-17 14
10. Videoton FC Fehérvár 12 3 4 5 13-15 13
11. Soroksár SC 11 3 3 5 16-19 12
12. BVSC-Zugló 12 3 2 7 11-13 11
13. Békéscsaba 1912 Előre 12 2 5 5 16-21 11
14. FC Ajka 12 3 1 8 8-17 10
15. Szentlőrinc 12 2 4 6 14-17 10
16. Budafoki MTE 11 2 3 6 7-17 9
mti/Felvidék.ma