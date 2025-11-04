Labdarúgó NB II – Kétgólos sikerével élre állt a Vasas

A Vasas 2-0-ra nyert otthon a Videoton ellen a labdarúgó NB II 12. fordulójának hétfő, november 3-a esti zárómérkőzésén, ezzel visszaállt a tabella élére.

A házigazda piros-kékek a 22. percben Tóth Milán góljával kerültek előnybe, a végeredményt a ráadás pillanataiban Girsik Attila állította be.

Ez volt a két nagy múltú gárda közös történetének első másodosztályú összecsapása.

Merkantil Bank Liga NB II, 12. forduló:

Vasas FC-Videoton FC Fehérvár 2-0 (1-0)

gól: Tóth M. (22.), Girsik (93.)

Vasárnap játszották:

Soroksár SC-Budapest Honvéd FC 0-1 (0-0)

gól: Csontos (94.)

FC Ajka-Mezőkövesd Zsóry FC 1-2 (0-2)

gól: Tóth G. (86.), illetve Szalai J. (13.), Vidnyánszky (25.)

Tiszakécskei LC-Kecskeméti TE 2-1 (1-1)

gól: Balázs B. (34.), Takács T. (69.), illetve Eördögh (13.)

Szeged-Csanád Grosics Akadémia – Budafoki MTE 4-0 (2-0)

gól: Rabatin (23.), Miskolczi (25.), Borvető (65.), Szilágyi Z. (70.)

HR-Rent Kozármisleny – Aqvital FC Csákvár 2-2 (1-0)

gól: Jelena (9.), Kozics (76. – 11-esből), illetve Magyar Zs. (63., 68. – a másodikat 11-esből)

piros lap: Bíró (51., Kozármisleny)

BVSC-Zugló – Szentlőrinc 2-1 (0-1)

gól: Benkő (76.), Szilágyi (77.), illetve Nagy R. (11.)

piros lap: Décsy (68., Szentlőrinc)

Karcagi SC-Békéscsaba 1912 Előre 4-2 (0-1)

gól: Kovalovszki (49.), Székely (58.), Kohut (67.), László (79.), illetve Csató (34.), Harsányi (87.)

A tabella:

1. Vasas FC 12 8 2 2 21-12 26 pont

2. Budapest Honvéd FC 12 8 1 3 26-12 25

3. Mezőkövesd Zsóry FC 12 7 2 3 21-16 23

4. Szeged-Csanád Grosics Akadémia 12 6 3 3 17-10 21

5. Karcagi SC 12 6 3 3 16-16 21

6. Kecskeméti TE 12 6 2 4 19-15 20

7. Aqvital FC Csákvár 12 5 5 2 18-11 20

8. Tiszakécskei LC 12 4 3 5 14-21 15

9. HR-Rent Kozármisleny 12 3 5 4 12-17 14

10. Videoton FC Fehérvár 12 3 4 5 13-15 13

11. Soroksár SC 11 3 3 5 16-19 12

12. BVSC-Zugló 12 3 2 7 11-13 11

13. Békéscsaba 1912 Előre 12 2 5 5 16-21 11

14. FC Ajka 12 3 1 8 8-17 10

15. Szentlőrinc 12 2 4 6 14-17 10

16. Budafoki MTE 11 2 3 6 7-17 9

mti/Felvidék.ma