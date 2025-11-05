A cseh köztársasági elnök Prágában fogadta Peter Pellegrinit

Peter Pellegrini köztársasági elnök kedden este találkozott Petr Pavel cseh államfővel a prágai Reprezentációs Házban (Obecní dům), ahol a Kassai Állami Filharmonikus Zenekar ad gálakoncertet Tomáš Garrigue Masaryk volt csehszlovák elnök, valamint Milan Rastislav Štefánik szlovák politikus és diplomata születésének évfordulója alkalmából. A szlovák elnöki hivatal tájékoztatása szerint Pellegrini találkozik Andrej Babišsal, az ANO mozgalom vezetőjével is.

Az elnöki hivatal tájékoztatása szerint az államfők négyszemközti találkozóján például a Szlovákia és Csehország közötti, határokon átnyúló, illetve tudományos együttműködés megerősítéséről is egyeztetni fognak.

„Ma a szlovákok és a csehek is saját államiságukat építik, de a közös európai és észak-atlanti szövetség tagjai vagyunk, ami politikai, kulturális és biztonsági szempontból is kedvező országaink fejlődéséhez” – fogalmazott az államfő a közösségi hálón.

„A szlovákok és csehek közötti testvériség egyedülálló kapocs ebben a közösségben. Ezzel járulunk hozzá egy erősebb és virágzóbb Európához,

amely nemcsak az értékek jelentette szilárd alapra, hanem az ilyen baráti kapcsolatokra is épül. Ez egyben elkötelezettség a fiatalabb generáció iránt is. Hiszem, hogy továbbra is keresni fogjuk az új impulzusokat az értékes szlovák–cseh kapcsolatok fejlesztéséhez” – fogalmazott Pellegrini.

A Reprezentációs Házban mondott beszédében a cseh köztársasági elnök azt mondta, a koncerttel két olyan emberre emlékeznek, akik nélkül valószínűleg soha nem jöhetett volna létre az önálló Csehszlovákia. Emlékeztetett, hogy 2023-ban a legmagasabb cseh állami kitüntetés, a Fehér Oroszlán Rend odaítélésével emlékeztek Štefánikra.

A keddi ünnepi esttel Csehország és Szlovákia rendkívüli kapcsolatait ünnepeljük

– mondta. „Két olyan ország kapcsolatát, amelyek az elmúlt évszázad háromnegyed részében közös államot alkottak, két olyan nemzetét, amelyekben nemcsak az a közös, hogy megértik egymás nyelvét, hanem a történelmük, az örömeik és a bánataik is. Az emberek elvárják, hogy a lehető legjobbak legyenek az országaink közötti kapcsolatok. Nekünk, politikusoknak pedig az a feladatunk, hogy ehhez megteremtsük a lehető legjobb feltételeket. A mai este az egyik ilyen lehetőség” – mondta Pavel.

Az ANO elnökével várhatóan az új cseh kormány megalakításáról és az országok közötti együttműködésről is tárgyalni fog Pellegrini. A gálakoncertet a két államfő védnöksége alatt rendezik meg. Az első ilyen koncertet 2023-ban tartották Szlovákia és Csehország megalakulásának 30. évfordulója alkalmából, valamint a Csehszlovák Köztársaság megalakulására emlékezve. Elhangzik Vítězslav Novák, Eugen Suchoň, valamint Josef Suk szerzeménye. A szólista Dalibor Karvay szlovák hegedűművész. A filharmonikus zenekart Tomáš Brauner cseh karmester vezényli.

TASR