Jó hangulat a JóMóD-nak köszönhetően

A Jókai Mór Diákkör, avagy JóMóD Komárom egyik legaktívabb szervezete. Egy maroknyi fiatalokból álló diákcsoport, amely arra törekszik, hogy izgalmas, minőségi programok formájában ismerkedési lehetőségeket teremtsen elsősorban a fiataloknak, de minden más érdeklődőnek is. Céljuk, hogy mindenki jól érezze magát egy összetartó közösségben. Tegnap este is ilyen eseményt hoztak össze a komáromi Barbell and Beer pubban.

A rendezvény apropóját az Örményország–Magyarország világbajnoki selejtező szolgáltatta. A mérkőzés egésze alatt hagymás zsíros kenyérrel kedveskedtek a fiatalok a megjelent szurkolóknak, akik becsületkasszában helyezhették el adományaikat, ezáltal támogatva a szervezetet. Természetesen nemcsak ennyiből állt a jó hangulatú este, hanem két kreatív program is gazdagabbá tette azt.

Az elsőt a meccs félidejében bonyolították le, ekkor elhangzott a felhívás egy sörivó versenyre. A játékszabály nagyon egyszerű volt: aki a leggyorsabban fogyasztja el a fél liter komlókészítményt, azé a nyeremény! A szoros csatában a győztes Valkó Tamás lett.

Miután a bíró lefújta az összecsapást, s egyben a magyar válogatott 0:1 arányban diadalmaskodott, a helyiségben is tetőfokára hágott a hangulat. Ez az örömhír meg is alapozta a folytatást, következett a második menet. Egy 15 kérdésből álló, a labdarúgáshoz kötődő kvízversenybe lehetett benevezni. Több csapat mérte össze tudását, végül a Márik Erik-Végh János-Csóka Kristóf trió zsebelte be a győzelmet. Ezzel végéhez ért az esemény.

­„Örülök, hogy ennyien összejöttünk. Jó érzéssel tölt el, hogy egyre többen kíváncsiak ránk. Reméljük, ez a lendület megmarad a következő évre is, amikor sokkal több mindennel készülünk majd” – nyilatkozta Sósik Zoltán Balázs, a Jókai Mór Diákkör elnöke.

A szervezet egyébként továbbra is tervez olyan eseményeken részt venni, amelyek a névadó Jókai Mórhoz kötődnek, mint például a nagy mesemondó tiszteletére évente megrendezett koszorúzáson, de jövőre terveznek szavalatokkal/versmondással összefüggő eseményeket is.

A közeljövőben pedig tervben van egy magyar buli, bandák csatája, Bálint-napi párok harca, s egy júniusi bográcsozás.

Varga Dávid/Felvidék.ma