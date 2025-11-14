Home Egyéb Több mint 80 százalék a magyar esély a pótselejtezőre
Egyéb

Több mint 80 százalék a magyar esély a pótselejtezőre

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: Hayk Baghdasaryan/Reuters

A magyar labdarúgó-válogatottnak több mint 80 százalék esélye van arra, hogy megszerezze a világbajnoki selejtezők F csoportjában a pótselejtezőt érő második helyet.

Amint az m4sport.hu a Football Meets Data számításai szerint közölte, 82,7 százalék az esélye, hogy a Marco Rossi együttese legalább egy pontot szerez vasárnap az Írország elleni vb-selejtezőn.

A statisztikákkal, szimulációalapú számításokkal foglalkozó portál alapján a közvetlen kijutást jelentő első hely is elérhető, ennek valószínűsége 0,4 százalék.

Utóbbihoz a magyar győzelem mellett az kell, hogy a sereghajtó Örményország nyerjen Portugáliában.

A selejtezőcsoportot Portugália vezeti 10 ponttal, kettővel megelőzve Magyarországot, Írország a harmadik hét ponttal.

A Puskás Arénában vasárnap 15 órakor kezdődő magyar–ír találkozót az M4 Sport, a Nemzeti Sportrádió és a Kossuth Rádió élőben közvetíti.

MTI/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Győzelem Jerevánban – a magyar válogatott jelentős lépést...

Nyugdíjasok olimpiája a mozgás népszerűsítése és az összetartozás...

Sorsdöntő november vár a magyar válogatottra – negyven...

Rossi két újoncot is behívott a válogatottba –...

Labdarúgó NB II – Kétgólos sikerével élre állt...

Az MLSZ megpályázza a 2028-as és 2029-es Konferencia-liga-döntő...

Minden jegy elkelt a magyar-ír találkozóra

Asztalitenisz- és sakkverseny a nemzeti összetartozás jegyében

Rövidpályás úszó-vk – Kós Hubert világcsúcsot úszott 200...

,,Talán az íjászat választott engem’’

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma