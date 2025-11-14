Több mint 80 százalék a magyar esély a pótselejtezőre

A magyar labdarúgó-válogatottnak több mint 80 százalék esélye van arra, hogy megszerezze a világbajnoki selejtezők F csoportjában a pótselejtezőt érő második helyet.

Amint az m4sport.hu a Football Meets Data számításai szerint közölte, 82,7 százalék az esélye, hogy a Marco Rossi együttese legalább egy pontot szerez vasárnap az Írország elleni vb-selejtezőn.

A statisztikákkal, szimulációalapú számításokkal foglalkozó portál alapján a közvetlen kijutást jelentő első hely is elérhető, ennek valószínűsége 0,4 százalék.

Utóbbihoz a magyar győzelem mellett az kell, hogy a sereghajtó Örményország nyerjen Portugáliában.

A selejtezőcsoportot Portugália vezeti 10 ponttal, kettővel megelőzve Magyarországot, Írország a harmadik hét ponttal.

A Puskás Arénában vasárnap 15 órakor kezdődő magyar–ír találkozót az M4 Sport, a Nemzeti Sportrádió és a Kossuth Rádió élőben közvetíti.

MTI/Felvidék.ma