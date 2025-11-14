A szlovákiaiak többsége a gyors, kényelmes érintésmentes fizetést választja

A szlovákiaiak előnyben részesítik az érintésmentes fizetést, ugyanakkor a készpénz továbbra is fontos alternatíva sokak számára – derül ki a Bankkártya-társaságok Szövetsége (ZBK) szeptemberi, reprezentatív felméréséből, amelyet csütörtökön mutattak be a ZBK „Készpénz nélküli nap” című pozsonyi konferenciáján.

A legkedveltebb érintésmentes fizetési forma továbbra is a terminálhoz érintett bankkártya, amelyet a lakosság több mint fele használ. A mobilfizetéses alkalmazások (Apple Pay, Google Pay) már az emberek egyötödénél bevett megoldásnak számítanak, főként a 40 év alattiak és a nagyvárosok lakói körében.

„Látjuk a digitális fizetési módok jelentős növekedését, de a klasszikus bankkártya továbbra is első helyen áll. Érdekesek a regionális különbségek is – míg a Pozsony megyeieknek csupán 37%-a használ hagyományos kártyát, addig Nyitra és Zsolna megyében ez az arány 55–60%”

– mondta Peter Géc, a ZBK elnöke.

A válaszadók azért választják a számukra kedvelt érintésmentes fizetési módot, mert gyors és kényelmes, továbbá erős a „megszokás” és az automatikusság, amellyel fizetnek. Fontos szempont az is, hogy PIN-kód megadása nélkül intézhetik vásárlásaikat.

Ami az érintésmentes fizetések elutasítását illeti, a legtöbben a biztonsági kockázatokat és a csalások lehetőségét említették. Emellett döntő tényező lehet az is, ha a fizetés megbízhatatlan, ha megszűnne a lehetőség, vagy ha az üzletek nem fogadnák el.

Az internetes vásárlások esetében paradox módon továbbra is az utánvét dominál (22%), vagyis a kézbesítéskor fizetett összeg. A nők és az idősebbek óvatosabbak, és inkább csak a csomag átvételét követően fizetnek. A Google Pay inkább a férfiaknál népszerű, míg az Apple Pay-t a 30 év alatti fiatalok 20%-a használja.

A felmérés szerint az online kártyás fizetés legfőbb akadályai a kártyaadatok megadásától való ódzkodás és a visszaéléstől való félelem. A kártyaadatok esetleges illetéktelen felhasználása elsősorban a 60 év felettieket tartja vissza, de a harmincas korosztály körében is jelentős tényező.

Bár az érintéses fizetések térnyerése erős, a készpénz továbbra is stabil pozícióban van. A válaszadók főként bizonyos élethelyzetekben tartják hasznosnak – például piacokon vagy kisebb üzletekben. A megkérdezettek mintegy egynegyede az anonimitást értékeli, ugyanennyien pedig tartalékfizetési módként tekintenek rá.

„Az eredmények azt mutatják, hogy a válaszadók többsége pozitívan viszonyul az alkotmány által garantált készpénzhez való joghoz. A megkérdezettek 27%-a garanciaként tekint rá, hogy a készpénz mindig elérhető fizetési mód marad, míg körülbelül egyötödük személyes szabadság és függetlenség szempontjából tartja fontosnak. Jelentős a szociális dimenzió is – 19% szerint a készpénz elengedhetetlen az idősek vagy a digitális fizetésekhez nem hozzáférők számára”

– tette hozzá Géc.

A ZBK önkéntes, nonprofit alapon működő, egyben az egyetlen olyan szakmai platform Szlovákiában, amely bankokat és nem banki szereplőket fog össze a bankkártyás fizetések fejlesztésének érdekében. A szervezetet 1994-ben alapították, jelenleg több mint 23 rendes taggal rendelkezik.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk