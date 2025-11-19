Szlovákia légvédelmének megerősítését kérte a NATO-főtitkártól a kormányfő

Robert Fico miniszterelnök a kormányhivatalban fogadta kedden Mark Rutte NATO-főtitkárt. Fico Szlovákia légvédelmének megerősítésére kérte a főtitkárt – tájékoztatta a TASR hírügynökséget a kormányhivatal sajtóosztálya.

„A munkavacsorán a Szlovákia és a NATO közötti együttműködésről volt szó. Robert Fico hangsúlyozta, hogy Szlovákiának szuverén joga dönteni a védelmi kiadások üteméről és struktúrájáról” – közölte a sajtóosztály.

A találkozón téma volt az ukrajnai helyzet is.

A miniszterelnök megismételte, hogy Szlovákia nem szállít fegyvereket Ukrajnának, kivéve a szerződésekben foglaltakat.

Továbbra is olyan segítséget fog nyújtani Ukrajnának, amivel nem járul hozzá a halálos áldozatok számának növekedéséhez.

