Lelki ügyeletet és téli lelkigyakorlatokat tartanak a nemzeti kegyhelyen

(Fotó: Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely)

Mátraverebély–Szentkút Nemzeti Kegyhelyen elkezdődtek a lelkigyakorlatok, amelyek segítséget nyújtanak mindazoknak, akik magányosan készülnek az ünnepekre, gyermekre vágynak, elváltak vagy épp nem találják párjukat. Ugyanakkor, ha személyes elakadással, belső bizonytalansággal vagy nehézséggel küzd valaki és egyszerűen csak meghallgatásra vágyik, minden nap 8 és 20 óra között jelentkezhet a recepció szolgálatán. A szerzetesek 12 órás „lelki ügyeletet” biztosítanak, hogy senki ne maradjon egyedül.

A legtöbb gyónásra és személyes beszélgetésre vasárnap délelőtt, a szentmisék előtt kerül sor, de akadnak kivételes alkalmak, ha valakinek azonnali segítségre van szüksége egy akut problémával kapcsolatban. Ilyen esetben a kegyhelyen szolgálatot teljesítő 5 ferences szerzetes közül rövid időn belül valaki biztosan meghallgatja a rászorulót.

A tavaszig tartó lelkigyakorlatok célja, hogy valós, gyakorlatias lelki támogatást adjanak mindazoknak, akik párt keresnek, gyermekre vágynak, gyászt élnek át, tanácstalanok az életükben, vagy mélyebb ünnepi megélést szeretnének.

A kegyhely ehhez hotelkategóriás szállásokkal és új családi apartmanházakkal biztosít nyugodt, kényelmes környezetet.

További információkat a nemzeti kegyhely honlapján olvashatnak. 

Őszi-téli lelkigyakorlatok (2025/2026)

Adventi lelkigyakorlat – Julián atyával (2025.12.12–14.)
Karácsony a Szűzanyánál (2025.12.23–27.)
Papok és szerzetesek szüleinek lelkigyakorlata – Barsi Balázs atyával (2026.01.16–18.)
Gyermekre vágyók lelkigyakorlata – dr. Csépányi Gábor atyával (02.13–15.)
Jubileumi ferences lelkigyakorlat – „Lélegzet” (03.05–08.)

A Szegénygondozó nővérekkel

Vezetik: Kinga nővér, Teréz nővér, Ágnes nővér

Nagyböjti lelkigyakorlat – Balázs atyával (2026.03.13–15.)

Civileknek, minden érdeklődőnek
Egyedülálló fiatalok lelkigyakorlata – Asztalos Dániel és Elek Ágnes pszichológus (03.27–29.)
Húsvéti lelkigyakorlat – Julián atyával (04.02–06.)
Böjte Csaba lelkigyakorlata (04.10–12.)
Elvált szülők lelkigyakorlata – Madocsai Bea (04.30–05.03.)

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

