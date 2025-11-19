Támogatás és közösségerősítés Rozsnyón

Rozsnyón is átadásra került a Rákóczi Szövetség iskolakezdési támogatása, amely évről évre jelentős segítséget nyújt a magyar családoknak az új tanév elindításához. A Rozsnyói járásban több tucat magyar diák részesül a kezdeményezés támogatásában, amelynek célja a magyar nyelvű oktatás választásának ösztönzése, valamint az iskolakezdés anyagi terheinek enyhítése.

A Rozsnyói Rákóczi Magyar Ház, a Rozsnyó és Vidéke Célalap, valamint a Fábry Zoltán Óvoda, Alapiskola és Szakközépiskola nevében Palcsó Zsóka, a célalap elnöke üdvözölte a jelenlévőket. Köszönetet mondott a szülőknek, „hogy egy gesztussal, kézfogással is tanúbizonyságot adnak ígéretükről, a szülőföld iránti hűségről, a magyar anyanyelv iránti elkötelezettségükről”.

Mint elmondta,

a 2025/26-os tanévben 113 kiselsős iratkozott magyar iskolába a célalaphoz tartozó oktatási intézményekben.

A rendezvény a rozsnyói városháza nagytermében valósult meg. Az ösztöndíj-támogatások átadását megelőzően a Kolompos együttes műsora szórakoztatta a közönséget.

Szilágyi Zsolt, a Rákóczi Szövetség hálózatfejlesztési igazgatója köszöntőjében bemutatta a Magyar Iskolaválasztási Program célját és működését, hangsúlyozva a magyar iskolaválasztás jelentőségét.

A kezdeményezés a Magyarország Alaptörvényében rögzített elvre épül, miszerint az anyaország felelősséget visel a határon túli magyarok sorsa iránt, és támogatja szülőföldjükön való hosszú távú megmaradásukat.

Az iskolakezdési program nemcsak anyagi segítséget nyújt, hanem erősíti a helyi magyar közösség összetartozását is.

A Rákóczi Szövetség számára kiemelt fontosságú, hogy a város és a járás magyar családjai biztonságban és támogatva érezzék magukat az oktatás területén.

A program a magyar identitás és a magyar oktatás fennmaradását szolgálja egy olyan régióban, ahol a magyar tanintézmények megtartása kulcsfontosságú a közösség jövője szempontjából. A támogatás sok család számára döntő segítség az iskolakezdés jelentette anyagi teher könnyítésében.

Az átadók évről évre közösségi alkalommá válnak Rozsnyón a pedagógusok, a szülők és a helyi intézmények együttműködésével. A támogatási csomagok átadása jó hangulatú, családbarát rendezvényként zajlik, amely a magyar közösség megerősítését is szolgálja.

A program hosszú távú célja, hogy a magyar diákok olyan támogató közegben kezdhessék meg a tanévet, amely nemcsak a tanulmányaikhoz szükséges feltételeket biztosítja, hanem megerősíti őket a magyar kultúrához és közösséghez való kötődésükben is.

Máté Gyöngyi/Felvidék.ma