Európa vezetői a béke helyett Ukrajna fegyveres erői miatt aggódnak

Üdvözöljük az Egyesült Államok Ukrajna békéjének megteremtése érdekében kifejtett erőfeszítéseit, a 28 pontos béketerv vázlata fontos, az igazságos és tartós békéhez elengedhetetlen elemeket tartalmaz, de további munkálatokat igényel – jelentette ki az Európai Bizottság elnöke, aki közreadta az amerikai béketervvel kapcsolatban elfogadott, tizenegy európai vezető, valamint Kanada és Japán miniszterelnöke által aláírt nyilatkozatott szombaton.

A közös nyilatkozatot Ursula von der Leyen mellett:
António Costa, az Európai Tanács elnöke,
Friedrich Merz német kancellár,
Emmanuel Macron francia elnök,
Keir Starmer, az Egyesült Királyság miniszterelnöke,
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök,
Pedro Sánchez spanyol kormányfő,
Alexander Stubb finn elnök, valamint
Dick Schoof holland,
Micheál Martin ír,
Jonas Gahr Store norvég,
Mark Carney kanadai és
Takaicsi Szanae japán miniszterelnök írta alá.

A nyilatkozattevők hangsúlyozták: a béketervnek az Európai Unióval és a NATO-val kapcsolatos elemei végrehajtásához az EU, illetve a NATO tagállamainak beleegyezése szükséges, ami – szavaik szerint – hangsúlyozza Ukrajna iránti nem szűnő támogatásukat. Közölték: készen állnak, hogy szerepet vállaljanak annak érdekében, hogy a béke Ukrajnában fenntartható legyen.

„Aggódunk az ukrán fegyveres erőkre vonatkozó javasolt korlátozások miatt, amelyek sebezhetővé tennék Ukrajnát a jövőbeni támadásokkal szemben”

– fogalmaztak, majd hozzátették: a határokat nem szabad erőszakkal megváltoztatni.

Végezetül közölték: az elkövetkező napokban is szorosan együttműködnek Ukrajnával és az Egyesült Államokkal.

