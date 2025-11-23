Szélmalomharc 2.0

Pozsonyban zárt ajtók mögött próbálták lenyomni a Galgóc-Galánta környékiek torkán a 69 darab, egyenként 270 méter magas szélturbina hatástanulmányát. Nem sikerült.

Nagy József, a Magyar Szövetség szakpolitikusa és korábbi környezetvédelmi miniszter Facebook-beszámolója szerint a csütörtöki,

„zárt ajtók mögött nyilvános” meghallgatáson egyhangúlag elutasította mindenki a projektet

– a polgármesterektől a Nagyszombat megyei képviselőkig, beleértve természetesen a Magyar Szövetség képviselőit is.

A tervezet egyébként is hanyag volt, de a „pikantéria”: 24 turbinát egyenesen az ország egyik legfontosabb katonai légvédelmi bázisára, a fővárost és a jászlóapátszentmihályi atomerőművet védő övezetbe rajzolták be – éppen oda, ahová az elajándékozott (elsikkasztott?) S-300-as légvédelmi rendszerek helyett még mindig várjuk a Patriotokat.

A befektetők és a minisztériumi küldöttek (a miniszter nem mert eljönni) azzal zsaroltak: ha nem enged a vidék, elveszik a 785 millió eurós uniós kifizetést. Ez a feltétel a Heger- és Ódor-kormányok idején került a két „pilot” szélerőműparkhoz (Galgóc + Nagymihály), így gyakorlatilag az egész 8. kifizetési csomagot blokkolná egy elutasítás.

A 450 millió eurós támogatás kedvezményezettje egyébként a cseh CEZ magáncég és a szlovák állami JAVYS közös vállalata lenne – az érintett lakosok pedig semmit nem látnának belőle.

A Magyar Szövetség hangsúlyozza: parlamenten kívüli pártként csak a társadalmi véleményezéseken tudnak beleszólni, de ez most is bevált. A korábbi törvénymódosításnak köszönhetően a szélerőművek csak ott épülhetnek, ahol a közvetlenül érintett és a szomszédos települések is beleegyeznek.

A harc folytatódik: jövő hét hétfőn Nagyszombat Megye Környezetvédelmi Bizottsága az egész megyét védő határozatot fogad el.

szd/Felvidék.ma