Megnyílt a TV Maci-bolt az ETELE PLAZA karácsonyi vásárában

A karácsonyi időszak közeledtével ismét megnyílik a TV Maci-bolt az ETELE PLAZA karácsonyi vásárában, ahol a klasszikus magyar mesehősökkel – köztük Mekk Elekkel és Mirr-Murr kandúrral –, illetve további izgalmas ajándékokkal várják a látogatókat – tájékoztatta az MTI-t az MTVA Sajtó és Marketing Irodája.

Kiemelték, hogy az üzlet november 28-tól december 24-ig várja a vásárlókat,

akik a különleges plüssfigurák és játékok mellett egy új, Frakk tematikájú társasjátékkal is gazdagodhatnak karácsony előtt.

A TV Maci-bolt a generációkat összekötő ikonikus mesefigurák egyedi termékeivel kínál széles választékot minden korosztály számára. A klasszikus magyar mesék és bábfilmek iránti rajongás továbbra is töretlen, a mesehősök plüssváltozatai és az egyéb, a Magyar Televízió örökségét őrző termékek keresettek a vásárlók körében – olvasható a közleményben.

Mint írták, a bolt a tavalyi sikerre való tekintettel ismét megnyitja kapuit, így a látogatók nemcsak online, hanem személyesen is megvásárolhatják kedvenc figuráikat.

Hozzáfűzték: a polcokon számos ismert mesefigura – többek között Mekk Elek, Süsü, a sárkány és Frakk –, valamint idei újdonságként Mekk Elek építőkocka-figurák is elérhetők.

A TV Maci-bolt a tvmacibolt.hu webáruházban is rendelkezésre áll, így az év bármely szakában hozzáférhetők a varázslatos ajándékok – hívták fel a figyelmet a közleményben, amely szerint a bolt első emeleti elhelyezkedése lehetővé teszi, hogy mindenki könnyedén rátaláljon „a mesevilág csodáira”.

„Látogasson el a TV Maci-boltba, és fedezze fel a karácsony csodáit! A mese Önnél folytatódik” – fogalmaztak a közleményben.

