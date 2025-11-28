Csehország eddig több mint 90 milliárd koronát fordított Ukrajnára

A cseh állam, a minisztériumok és az állami közigazgatási szervek az orosz agresszió kezdete óta 91,3 milliárd koronát fordítottak Ukrajna megsegítésére – jelentette ki Petr Fiala cseh miniszterelnök az ügyvezető kormány csütörtöki ülése utáni sajtótájékoztatón Prágában.

Ugyanakkor a cseh állam bevételei az ukránokkal kapcsolatban ebben az időszakban 12,7 milliárd koronával nagyobbak voltak. Ebből 79 milliárd korona az ukrán menekültek által befizetett szociális és egészségbiztosításból, valamint adókból folyt be az államkasszába, míg 25 milliárd koronát a cseh állam külföldi szubjektumoktól kapott az ukránoknak nyújtott katonai segítségért – fejtette ki a távozó kormányfő.

„A cseh állam nem fizetett rá az Ukrajnának nyújtott segítségre, éppen ellenkezőleg. Ebben az ügyben természetesen nem ez a leglényegesebb. Nem feledkezhetünk meg ugyanis az igazságosságról, az ukránok igazságos harcáról hazájukért, és az általános biztonságról”

– mondta Petr Fiala újságíróknak. A kormányfő köszönetet mondott mindenkinek, aki bekapcsolódott az Ukrajnának nyújtott támogatásba.

Vít Rakušan kormányfőhelyettes, belügyminiszter hangsúlyozta: Csehországnak nincs mit szégyenkeznie a megtámadott Ukrajnának nyújtott segítség miatt.

Csehországban jelenleg 396 ezer ukrán menekült él ideiglenes menedékjogi státusszal, közülük több mint 170 ezren rendes munkaviszonyban vannak.

Mintegy 80 ezer menekült már hosszú távú tartózkodási engedélyt is kért a cseh hatóságoktól. Ezt mintegy 15 ezren már megkapták.

Ami az ukrán menekültek bekapcsolását illeti a gazdaságba, Rakušan azt mondta, hogy „az Európai Unióban ezen a téren Csehország a legsikeresebb”. Leszögezte: az ukrán menekültek már most többszörösen visszaadták azt a segítséget, amit a cseh államtól kaptak. A cseh közegészségügy bevételei 24,1 milliárd koronát tettek ki eddig, míg a kiadások értéke 11,8 milliárd korona – mutatott rá újságírók előtt Vít Rakušan.

