Home Régió Az Ipoly áradása miatt lezárták a Szent Borbála hidat
Régió

Az Ipoly áradása miatt lezárták a Szent Borbála hidat

Pásztor Péter
Pásztor Péter
(Fotó: Ipolyhídvég, Facebook)

Mint már beszámoltunk róla, az elmúlt napokban lehullott rekordmennyiségű csapadék jelentős árhullámot idézett elő az Ipolyon. Jelenleg a határfolyó középső szakaszán van árvízveszély.

A települések árvízkészültsége miatt a határon átívelő Ipoly-hidak is lezárásra kerültek. A magyar fél november 27-ei délutáni hatállyal lezárta az Ipolyvarbót Őrhalommal összekötő Szent-Iványi hidat, mivel a megemelkedett vízszint elöntötte a magyarországi oldalon a hídhoz vezető közutat.

Az ipolyvarbóiak ennek következtében több tíz kilométeres kerülővel tudnak átjutni Magyarországra.

A mai nappal lezárásra került az Ipolyhídvéget Drégelypalánkkal összekötő Szent Borbála híd is. Az Ipolyhídvég hivatalos közösségi oldalán olvasható bejegyzés szerint

a magyar közúti hatóságok  a megemelkedett vízszint miatt lezárták a Drégelypalánkról a hídra vezető közutat.

A két település összeköttetése jelenleg csupán Ipolyságon át vezető kerülővel valósul meg, ami közel 15-20 kilométert tesz ki.

Az uniós forrásokból az elmúlt időszakban megépített két új Ipoly-hidat a magyarországi oldalon az ártér területén vezetett közút kapcsolja össze a községekkel. Mivel az említett útszakaszok a meglévő talaj szintjén vezetnek, így a gyakori áradások miatt már több alkalommal is járhatatlanokká váltak.

A Szent Borbála híd 2024. március 11-ei átadójáról ITT és ITT írtunk, a 2024. szeptemberi hídszentelésről pedig ITT és ITT  számoltunk be. A hidat ITT mutattuk be.

Pásztor Péter/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Megérkeztek Nagykaposra a Rákóczi Szövetség óvodai programjának karácsonyi...

Árvíz az Ipolyon, lezárták a határátkelőt Ipolyvarbónál

Rehabilitálják a Lorántffy–Rákóczi-örökséget Zemplénben

A jótékonyság ragadós: december másodikán megmozdul Érsekújvár

„Vannak adósságok, amiket ki kell fizetni”

Fiatalokkal való közös gondolkodás az egészségügyi kockázatokról

Pályázati tájékoztató Nagykaposon

Banyabál: falusi mulatságból lett igazi jótékonysági márkanév

Hétvégétől karácsonyig tart a megyei vásár Kassán

Trencsén készül a jövő év legnagyobb eseményére –...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma