Az Ipoly áradása miatt lezárták a Szent Borbála hidat

Mint már beszámoltunk róla, az elmúlt napokban lehullott rekordmennyiségű csapadék jelentős árhullámot idézett elő az Ipolyon. Jelenleg a határfolyó középső szakaszán van árvízveszély.

A települések árvízkészültsége miatt a határon átívelő Ipoly-hidak is lezárásra kerültek. A magyar fél november 27-ei délutáni hatállyal lezárta az Ipolyvarbót Őrhalommal összekötő Szent-Iványi hidat, mivel a megemelkedett vízszint elöntötte a magyarországi oldalon a hídhoz vezető közutat.

Az ipolyvarbóiak ennek következtében több tíz kilométeres kerülővel tudnak átjutni Magyarországra.

A mai nappal lezárásra került az Ipolyhídvéget Drégelypalánkkal összekötő Szent Borbála híd is. Az Ipolyhídvég hivatalos közösségi oldalán olvasható bejegyzés szerint

a magyar közúti hatóságok a megemelkedett vízszint miatt lezárták a Drégelypalánkról a hídra vezető közutat.

A két település összeköttetése jelenleg csupán Ipolyságon át vezető kerülővel valósul meg, ami közel 15-20 kilométert tesz ki.

Az uniós forrásokból az elmúlt időszakban megépített két új Ipoly-hidat a magyarországi oldalon az ártér területén vezetett közút kapcsolja össze a községekkel. Mivel az említett útszakaszok a meglévő talaj szintjén vezetnek, így a gyakori áradások miatt már több alkalommal is járhatatlanokká váltak.

Pásztor Péter/Felvidék.ma