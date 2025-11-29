A Világosság református egyházi műsor november 30-ai ajánlata

A Pátria rádióban a vasárnap 7.05-kor kezdődő műsor témái: adventi várakozásban, 100 éves a nagymadi református templom, gyertya biztosítja a fényt az egykori nagy múltú kismányai református templomban.

„Lelkünk az Urat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk. Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk“. A 33. zsoltár 20-21. versei alapján adventi üzenetét fogalmazza meg igehirdetésében Fazekas Ágnes tornaljai lelkipásztor.

Száz évvel ezelőtt, a két világháború közötti időszakban épült fel Nagymadban az új, hagymakupolás református templom. Az 1925-ben, néhány hónap leforgása alatt emelt, 160 fő befogadására alkalmas templom történetébe, illetve a gyülekezet múltjába és jelenébe Sebők János lelkipásztor ad betekintést.

A múlt század tízes éveiben Kismánya 742 lakosából 568 magyart számláltak, amelyből 251 reformátusnak vallotta magát. 1941-ben már 579 magyar és 148 szlovák lakta. A II. világháború végén a falu nagy részét, ami a magyar lakosság hatvan százalékát tette ki és főleg a reformátusokat érintette, kitelepítették. Csupán 5-6 család maradt. Mára azonban már csak egy református család él a faluban. Az egykor nagy múltú kismányai gyülekezetbe látogattunk el Ficzere Tamás lelkipásztorral, amelynek templomában karácsonykor gyertyával világítanak.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya. A Világosság egyházi műsor másnap, 13.05 órakor ismét meghallgatható a Pátria rádióban, illetve az adás után az RTVS hangarchívumából is.

