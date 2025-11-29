Karácsonyváró alkalmak sokasága Ipolyságon

Elkezdődik az adventi időszaka, holnap gyújtjuk meg az adventi koszorú első gyertyáját. Ez az időszak a karácsonyra hangolódás ideje is. A legtöbb település számtalan programmal készül decemberben, ezekhez csatlakozik Ipolyság is. Az Ipoly menti városban az adventi időszak minden hetében szerveznek karácsonyváró alkalmakat.

Az első adventi hétvégén az újra lendületbe jövő Csemadok Ipolysági Alapszervezete adventi kézműves foglalkozásra várja az érdeklődőket. A rendezvényre november 30-án, vasárnap 15 órai kezdettel kerül sor a Magyar Közösségi Házban. A Csemadok és cserkészek helyi csapata által közösen szervezett rendezvényen a kézműves foglalkozások mellett társasjátékok is várják az érdeklődőket.

Mára már hagyomány, hogy Ipolyságon is minden adventi vásárnapon közösen gyújtják meg az egykori vármegyeház előtt felállított adventi koszorún a gyertyákat. Idén sem lesz ez másként.

A foglalkozás végén sor kerül az első gyertya meggyújtására.

December első hetében több esemény is lesz. Színházi előadás, sport, Mikulás-váró, karácsonyi koncert, hagyományos kézműves vásár – ezek mind megvalósulnak a hónap első napjaiban. December 3-án a Három és fél nővér című darab bemutatójára kerül sor a városháza színháztermében. Másnap, december 4-én asztalitenisz-versenyt szerveznek a polgármester kupájáért, ahol a város egyes oktatási intézményeinek játékosai méretettnek meg.

December 5-én már kezdetét veszi a karácsonyi vásár.

Péntek déltől a városháza előtt téren az ipolysági oktatási intézmények standjai kínálják majd a szebbnél szebb karácsonyi díszeket, apróságokat, süteményeket. A befolyt összeggel az adott iskolát támogatják majd a vásárlók. Péntek délután a Mikulás is megérkezik a városba. A helyi óvodások és a Ladislav Ballek Alapiskola mazsorettcsoportja köszönti, majd a város gyermekeit ajándékozza meg, de fényképezkedni is lehet majd a Mikulással.

Másnap, december 6-án folytatódik a karácsonyi vásár. Tíz órától a kézműves vásáron mutatkoznak be a városban és annak környékén tevékenykedő kézművesek. Majd Varázslatos karácsony címmel az Ipolysági Művészeti Alapiskola tehetséges növendékei adnak koncertet 16 órai kezdettel a városháza színháztermében. A karácsonyi műsor után gyújtják majd meg az adventi koszorú második gyertyáját.

Akár karácsonyi ajándékként is megvásárolható a december 12-én, pénteken 17 órai kezdettel bemutatandó A Szoboszlai-sztori című kötetet. A könyvbemutatónak az Ipolysági Városi Könyvtár épülete ad otthont.

Ipolyságon mára már több mint két évtizedes múltra tekint vissza az adventi koncertek szervezésének története. Ezeken az ipolysági Musica Aurea az állandó fellépő, de minden esztendőben további énekkarokat látnak vendégül a katolikus templomban.

December 13-án, szombati eseményen a már említett vegyeskar mellett fellép az Egyszervan kórus, az egyházi iskolaközpont mellett működő Magnificat Gyermekkar és a budakalászi Méhes Imre Kórus. A hangverseny után meggyújtják a város koszorújának harmadik gyertyáját.

December 14-én, vasárnap délután a városhoz tartozó Tesmagon gasztronómiai eseménynek ad otthont a helyi tájház. A Karácsonyi ízek a tesmagi tájház udvarán címet viselő közösségi rendezvényen finom étkek mellett jó borokat és pálinkákat is kóstolhatnak a látogatók.

Az elmúlt két évben nagyon népszerű volt a Fő téren kialakított műjégpálya. Az idei ünnepi készülődés idején sem hiányozhat ez az attrakció a város központjából.

December 20-án, szombaton nyitják meg a műjégpályát. Ugyanazon napon szervezik meg a karácsonyi futást is. Advent negyedik vasárnapján Korpás Éva Betlehem a városban címmel ad koncertet a városháza színháztermében. Az esemény végén gyújtják meg a város koszorújának negyedik gyertyáját.

Igazán gazdag programkínálattal készülnek Ipolyságon az év utolsó heteiben.

Pásztor Péter/Felvidék.ma