Idén is karácsonyi adománygyűjtést indított a Szlovák Katolikus Karitász az idősek támogatására

A Szlovák Katolikus Karitász december 6-án elindította a „Hlinený dukát 2025” elnevezésű karácsonyi adománygyűjtő kampányát. A kezdeményezés egy hónapon át, január 6-ig tart. A gyűjtés célja, hogy megerősítse az idősek és a szépkorúak ellátását – ők ugyanis a karitász-hálózat leggyakoribb segítségkérői.

A Szlovák Katolikus Karitász a legnagyobb nem állami szociális szolgáltató Szlovákiában. A tavalyi évben – részben ennek a gyűjtésnek köszönhetően – csaknem 24 ezer rászoruló kapott tőlük támogatást szociális és egészségügyi szolgáltatások formájában. A szervezet klienseinek jelentős része idős ember.

„Az egyedül élő idősek vagy azok a családok, amelyek idős hozzátartozóikat ápolják, már nem képesek mindent saját erőből biztosítani, amit az időskor megkövetel. A Szlovák Katolikus Karitász országos hálózata széles körű szolgáltatásokat működtet számukra – például hospice-ellátást, nappali foglalkoztatókat és otthoni ápolást”

– magyarázta Filip Macák, a Szlovák Katolikus Karitász főtitkára.

Macák arra is rámutatott, hogy a Karitász hosszú távon ott igyekszik segítséget nyújtani, ahol a legnagyobb szükség mutatkozik.

„Az idei karácsonyi kampány ezért azokra az idősekre irányítja a figyelmet, akik fizikai, szociális vagy anyagi okok miatt erejük határára jutottak”

– tette hozzá.

Az idősek támogatása nem pusztán az egészségügyi és szociális ellátást foglalja magában, hanem a lelki jóllét biztosítását is. A Szlovák Katolikus Karitász olyan programokat kínál, amelyek örömöt, társaságot és biztonságérzetet nyújtanak a résztvevőknek.

Egy idős hölgy, Jozefína, aki két és fél éve él a cíferi (Nagyszombati járás) idősek otthonában, úgy fogalmazott, hogy az intézményben stabilitásra és új otthonra talált:

„Van tisztaság, meleg, finom étel, és ami a legfontosabb: soha nem unatkozunk. Minden nap van valamilyen program – torna, kézműves foglalkozások vagy éppen bingó. Én itt jól érzem magam.”

Nyitott adományozási lehetőség mindenkinek

A karácsonyi adománygyűjtés mindenki számára nyitott – egyéni adakozók és vállalatok számára egyaránt. Minden felajánlás azokat a szolgáltatásokat támogatja, amelyekre az idősek nap mint nap támaszkodnak.

A kampány a Szlovák Katolikus Karitász adományozási felületén keresztül támogatható.

BN/Felvidék.ma/Tkkb.sk