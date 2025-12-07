Home Régió Ismét megrendezik a Szent László Hadosztály Emléktúrát
Régió

Ismét megrendezik a Szent László Hadosztály Emléktúrát

BK
BK
(Fotó: Chlabaturism-Helemba)

A felvidék déli régiójában, a Duna és az Ipoly összefolyásánál fekvő Helemba községben 2025. december 27-én kerül sor a hagyományos történelmi emléktúrára, mely 12. alkalommal valósul meg helyi, felvidéki és anyaországi közösségek összefogásával.

A program így alakul:

gyülekező 9 órakor a Szent Imre-templomkertben,

majd a köszöntők és a történelmi emlékezés után vezetett túrúra kerül sor 13 kilométeres szakaszon, mely végül becsült idő szerint 16 órakor fejeződik be a kiindulópontnál.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők: Méri Lajos, Orbán Imre, Mikus Attila.

BK/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Megnyílt a nagykaposi Centurio könyvesbolt

Koboldokkal érkezik a Mikulás Csábra

Karácsonyi vásár a Mailáth Múzeum kertjében Királyhelmecen

Konferenciával és szoboravatóval emlékeztek meg Duray Miklósról Nagykaposon

Az adventi időszakban is érdemes ellátogatni Besztercebányára

Közös Építésügyi Hivatal alakult a déli régió falvainak...

Ünnepi karácsonyi műsor a rozsnyói református iskola diákjainak...

Időközi választás lesz márciusban, néhány magyarok által lakott...

Közös erővel a biohulladék-gazdálkodásért

Nagyszombat megye motiválja a tanárokat a régióban maradás...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma