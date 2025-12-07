Ismét megrendezik a Szent László Hadosztály Emléktúrát

A felvidék déli régiójában, a Duna és az Ipoly összefolyásánál fekvő Helemba községben 2025. december 27-én kerül sor a hagyományos történelmi emléktúrára, mely 12. alkalommal valósul meg helyi, felvidéki és anyaországi közösségek összefogásával.

A program így alakul:

gyülekező 9 órakor a Szent Imre-templomkertben,

majd a köszöntők és a történelmi emlékezés után vezetett túrúra kerül sor 13 kilométeres szakaszon, mely végül becsült idő szerint 16 órakor fejeződik be a kiindulópontnál.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők: Méri Lajos, Orbán Imre, Mikus Attila.

BK/Felvidék.ma