Megnyílt a nagykaposi Centurio könyvesbolt

December 6-án, szombaton megnyílt a Centurio könyvesbolt, az Ung-vidék egyetlen magyar könyvesboltja. Az üzlet megnyitása nagy jelentőséggel bír a többségében magyarok lakta városban.

Mint Kis Kolos, a bolt tulajdonosa portálunknak elmondta, Budapestről visszatérve kezdtet az irodalmi könyvek népszerűsítésével foglalkozni. Miután az Ung-vidéki városban bezárt a magyar könyvesbolt a Kis család magánvállalkozásának területen egyfajta könyves sarkot alakítottak ki. Közel egy évtizeden át itt árulták a könyveket.

Online könyvértékesítésbe kezdtek. A napjainkba egy komoly webshopot alakítottak ki. Egy év ezelőtt, 2024 november elején érkezett az első megrendelés. Az elmúlt egy évben mintegy hétszáz megrendelést teljesítettek – jegyezte meg Kis Kolos.

Az online tér mellett hosszas tervezgetés után december 6-án nyitotta meg a könyvesbolt a kapuit. „Rendes, jól böngészhető, kisvárosi könyvesbolt jött lére, amit Nagykapos már nagyon megérdemelt”

– hangsúlyozta a tulajdonos.

A bolt hétköznap 8.00 és 17.00 óra között várja a vásárlókat. További információk a Centurio könyvesbolt közösségi oldalán találhatóak.

Felvidék.ma