Home Régió Megnyílt a nagykaposi Centurio könyvesbolt
Régió

Megnyílt a nagykaposi Centurio könyvesbolt

Nagykapos megérdemelt magyar könyvesboltja

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: Felvidék.ma)

December 6-án, szombaton megnyílt a Centurio könyvesbolt, az Ung-vidék egyetlen magyar könyvesboltja. Az üzlet megnyitása nagy jelentőséggel bír a többségében magyarok lakta városban.

Mint Kis Kolos, a bolt tulajdonosa portálunknak elmondta, Budapestről visszatérve kezdtet az irodalmi könyvek népszerűsítésével foglalkozni. Miután az Ung-vidéki városban bezárt a magyar könyvesbolt a Kis család magánvállalkozásának területen egyfajta könyves sarkot alakítottak ki. Közel egy évtizeden át itt árulták a könyveket.

(Fotó: Felvidék.ma)

Online könyvértékesítésbe kezdtek. A napjainkba egy komoly webshopot alakítottak ki. Egy év ezelőtt, 2024 november elején érkezett az első megrendelés. Az elmúlt egy évben mintegy hétszáz megrendelést teljesítettek – jegyezte meg Kis Kolos.

Az online tér mellett hosszas tervezgetés után december 6-án nyitotta meg a könyvesbolt a kapuit. „Rendes, jól böngészhető, kisvárosi könyvesbolt jött lére, amit Nagykapos már nagyon megérdemelt”

– hangsúlyozta a tulajdonos.

(Fotó: Felvidék.ma)

A bolt hétköznap 8.00 és 17.00 óra között várja a vásárlókat. További információk a Centurio könyvesbolt közösségi oldalán találhatóak.

Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Koboldokkal érkezik a Mikulás Csábra

Karácsonyi vásár a Mailáth Múzeum kertjében Királyhelmecen

Konferenciával és szoboravatóval emlékeztek meg Duray Miklósról Nagykaposon

Az adventi időszakban is érdemes ellátogatni Besztercebányára

Közös Építésügyi Hivatal alakult a déli régió falvainak...

Ünnepi karácsonyi műsor a rozsnyói református iskola diákjainak...

Időközi választás lesz márciusban, néhány magyarok által lakott...

Közös erővel a biohulladék-gazdálkodásért

Nagyszombat megye motiválja a tanárokat a régióban maradás...

Modern és fenntartható megyét szeretne Nagyszombat

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma