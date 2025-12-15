Gubík László is felszólal a pozsonyi ellenzéki tüntetésen

Magyar politikus is felszólal a szlovák ellenzék keddi tüntetésén Pozsonyban. Az ellenzék – élén a Progresszív Szlovákiával – „Tüntetés a maffia ellen” címmel hirdetett demonstrációt 2025. december 16-án, kedden 18 órára, a pozsonyi Szabadság térre. A rendezvényen Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke is beszédet mond a szervezők felkérésére.

A tiltakozást több ellenzéki párt is támogatja, köztük az SaS, a Demokraták és a KDH. A pozsonyi demonstrációval párhuzamosan Szlovákia több városában is utcára vonulnak, egyebek mellett Kassán, Eperjesen, Besztercebányán, Nagyszombatban, Trencsénben, Nyitrán, Iglón és Gölnicbányán.

Gubík Lászlót röviddel egy televíziós vita előtt sikerült elérni. A politikus portálunknak elmondta,

ritka és fontos lehetőségként tekint a meghívásra,

hiszen a szlovák nyilvánosság előtt beszélhet olyan kérdésekről, amelyek – megfogalmazása szerint – nem szerepelnek a történelemkönyvekben. A beszédében a Beneš-dekrétumok máig ható következményeiről, valamint a felvidéki földelkobzások problémájáról kíván szólni.

Arra a kérdésre, mit vár a keddi tüntetéstől, Gubík László röviden úgy fogalmazott:

pozitív fogadtatást és minél nagyobb részvételt vár. „Legyünk sokan!”

– üzente.

A magyar politikus felszólalása azért is számít kivételesnek, mert szlovák ellenzéki megmozdulásokon ritkán kap szót magyar párt vezetője, különösen olyan témákban, amelyek a szlovák–magyar történelmi és jogi viták egyik legérzékenyebb fejezetét érintik.

A tüntetésre a szervezők több tízezer embert várnak.

Legutóbb októberben vett részt egy parlament előtti megmozduláson a Magyar Szövetség párt, amely szakmai javaslataival is megtámogatta az oktatási törvénymódosítás elleni megmozdulást. A rendezvényen akkor a magyar párt képviseletében Heringes Walter elnöki koordinátor lépett fel, erről ITT írtunk.

SZE/Felvidék.ma