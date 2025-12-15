Segítsünk az üldözött nigériai keresztyéneken!

Samuel Hučko a CitizenGO Szlovákia nevében drámai felhívást tett közzé a nigériai keresztyének üldözéséről és arra kér mindenkit, hogy írják alá felhívásukat, melyben Szlovákia külügyminiszterét kérik, hogy emelje fel szavát azok védelmében.

Miközben békésen gyújtogatjuk az adventi gyertyákat – írják – és készülődünk a szeretet békés ünnepére, a nigériai keresztyének félelemben élnek, és azon kénytelenek tűnődni, egyáltalán megérik-e ezt az ünnepet.

November 21-én fegyveresek rohantak meg egy katolikus iskolát, és erőszakkal elraboltak 303 diákot és 12 tanárt. Most valahol egy sötét őserdőben ülnek, terroristák veszik körül őket, és nem tudják, hogy megérik-e a reggelt. Ez nem egy filmtriller. Ez a nigériai keresztények mindennapi valósága, amit a világ nem akar hallani. És mit tesz Szlovákia és az Európai Unió? Csendben lapít!

A bűnözői bandák váltságdíjért rabolnak el embereket számos nigériai régióban. A váltságdíj fizetését ugyan betiltották annak érdekében, hogy megakadályozzák a bandák üzelmeit, de ez alig hozott eredményt.

Míg mi szabadon léphetünk be templomainkba, nekik őröket kell állítaniuk a bejáratuk elé, hogy megvédjék az imádkozó embereket a terroristák fegyvereitől.

Ezért nem hallgathatunk! Mert ha figyelmen kívül hagyjuk segélykiáltásaikat, szabad kezet adunk a gonosznak.

Jelenleg Nigériában több ezer keresztyént rabolnak el és gyilkolnak meg pusztán azért, mert megvallják Krisztusba vetett hitüket. Egész falvak tűnnek el egyik napról a másikra. Templomok égnek porrá. Gyerekeket rángatnak ki az ágyukból és elhurcolják őket. Ez nem a távoli múlt tragikus eseménye. Ez most történik, ebben a pillanatban. A ház ég, és az egyik életet oltják ki a másik után.

És a világ? Csak szemet huny, sóhajt, és elfordítja tekintetét.

Olyan hangosan kell felemelnünk a szavunkat, hogy még a hatalom legtávolabbi csarnokaiban is meghallják. Ez a petíció nem pusztán formalitás.

Ez egy mentőöv, amelyet a sötétbe taszítottaknak dobtak. Minden aláírás fénysugár azok számára, akik elhagyatva érzik magukat. Ugyanis Szlovákia nyomást gyakorolhat az EU-ra, és nyomást is kell gyakorolnia! Juraj Blanár külügyminiszternek lehetősége van arra, hogy felvesse ezt a kérdést az EU Tanácsában. Az Európai Unió ellenőrzi a kereskedelmet, a fejlesztési segélyeket és a diplomáciát. Rendelkezik azokkal az eszközökkel, melyek kikényszeríthetik a változást. Önökkel együtt lépünk porondra.

A mi nyomásunk nélkül Európa eljárások mögé bújik, miközben a gyerekek fogságban maradnak, és a keresztyén közösségek továbbra is vérzenek. De a mi nyomásunkkal minden megváltozhat: a veszélyeztetett falvak megvédhetők, humanitárius folyosók nyílhatnak meg, és a terrorizmust tápláló nemzetközi hallgatás végre megtörhet!

A választás fájdalmasan egyszerű: vagy cselekszünk, vagy a gyilkosok hallgatásunkat beleegyezésként értelmezik arra, hogy tetszésük szerint gyilkoljanak. Ha továbbra is elfordítjuk a tekintetünket, az emberrablások megsokszorozódhatnak. A templomok sorra omolhatnak össze. De ha felszólalunk, megállíthatjuk a sötét erők további rombolását.

Idén karácsonykor ne fordítsunk hátat azoknak a keresztényeknek, akik állandó félelemben élnek az üldöztetés, az emberrablás és a halál miatt.

Felhívásunk aláírásával az egyik legszentebb szabadságjogot védi, amivel az ember rendelkezhet: a jogot, hogy mindenki félelem nélkül vallja hitét. Aláírásával nigériai testvérei, valamint a világ minden hívője mellett áll ki, aki erőszakot szenved el csak azért, hogy Krisztus nevét kimondja. Kérjük, mondják el nekik, hogy nincsenek egyedül!

Arra ösztönözhetjük kormányunkat, hogy szembenézzen ezzel a válsággal Brüsszelben.

A történelem nem azokra emlékszik, akik kényelmes távolságból szemlélik a tragédiákat, hanem azokra, akik úgy döntöttek, hogy megtörik a csendet.

Írja alá a Blanár miniszterhez intézett felhívást: követeljük az EU fellépését az elrabolt diákok kiszabadítása és az erőszak megállítása érdekében.

Köszönjük, hogy megvédik az üldözött keresztényeket Nigériában. Köszönjük bátorságukat.

A felhívást ITT lehet aláírni.

Balassa Zoltán/Felvidék.ma