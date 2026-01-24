Szili Katalin: a vajdasági magyarság kulturális autonómiája példaértékű

A vajdasági magyarság ma olyan kiterjedt kulturális vagy adminisztratív autonómiát élvez, amely nem mindenkinek adatik meg a Kárpát-medencében – hangsúlyozta Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó pénteken Zentán, a magyar kultúra napjának délvidéki központi ünnepségén, amelyen átadták neki a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség (VMMSZ) Aranyplakettjét, amely egy életműdíj.

Szili Katalin beszédében kiemelte: emlékszik azokra az időkre, amikor még a szerb-magyar megbékélésért küzdöttek, ami nem jöhetett volna létre a Vajdasági Magyar Szövetség és annak néhai elnöke, Pásztor István, valamint a vajdasági magyarság nélkül.

„Könnyű azt a közösséget segíteni, amely tudja, mit akar, és amely tisztában van a saját helyzetével”

– húzta alá.

A díjátadó előtt a sajtónak nyilatkozva a miniszterelnöki főtanácsadó rámutatott, hogy az oktatásról, a kultúráról, a médiáról, a nyelvhasználatról és a finanszírozásról is önállóan dönthet a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács, ami azt jelenti, hogy széleskörű autonómiája van. Hozzátette:

az is példaértékű, hogy Szerbiában az alkotmány mondja ki az itt élő nemzeti közösségek egyenjogúságát, ami nem így van más határon túli területeken.

Az életműdíj lehetőséget adott neki arra – hangsúlyozta -, hogy áttekintse élete utóbbi 25 évét, voltaképpen a 21. század első negyedét. Mint mondta, nem úgy alakultak a dolgok, ahogy az emberek várták. „Azt vártuk, hogy rendkívül könnyű lesz az élet, mindig béke fog honolni, háborítatlanul építhetjük a nemzetet, és azt kell látnom, hogy egy rendkívül sajátos, egy rendkívül érdekes (…) időket élünk, benne azokkal a visszásságokkal, amelyeket a globális világ ma mutat. Ha valaha szükség volt nemzeti összefogásra, nemzeti összetartozásra, vagy a békéért való küzdelemre, akkor most igazán szükség van” – húzta alá.

Mint mondta, az utóbbi 15 év, amely nemzetépítéssel telt el, azt mondatja vele, hogy

„bármilyen a világunk, addig, amíg ilyen nemzeti összefogás, ilyen nemzeti együttműködés van, mint ami az elmúlt 15 évben kialakult, jöhet bármilyen világ, mi óvni tudjuk egymást, óvjuk egymást, és biztonságot tudunk egymásnak nyújtani, és ebben a békétlen világban is meg tudjuk őrizni magunkat annak, ami a sajátunk, ami az önazonosságunkat jelenti, azt, hogy mi magyarok vagyunk”.

A most átadott elismerések arra sarkallják a díjazottakat, hogy folytassák szolgálatukat – húzta alá. „Szolgálnunk kell azt a közösséget, amelyik itt él a Vajdaságban, itt él a szülőföldjén, és akik itt szeretnének boldogulni, gyarapodni a jövőben is” – szögezte le Szili Katalin.

A VMMSZ a díj odaítélésekor hangsúlyozta:

„az elismerést így ismét egy olyan személynek nyújthatja át a szervezet, aki cselekvőn vallja és mindennapjaival támogatja azt, hogy a magyar nemzeti kisebbségi létben az erőt, megmaradásunkat és kiteljesedésünket – az anyaország támogatásán túl – igazán a nemzeti közösségeinket összetartó szervezettség adja, amelynek alapja a hűség, hitünk, tartásunk, mindnyájunk óvó tekintete és a mindennapokhoz megteremtett közösségszeretet”.

A pénteki rendezvényen átadták a VMMSZ által alapított további életmű- és pályadíjakat is. Magyar Életfa-díjjal ismerték el Losoncz Piroska magyarkanizsai zenepedagógus, karnagy, Tóth Vilmos építész, Várady Tibor jogtudós, író, egyetemi tanár, akadémikus, valamint Zuberec Vera hímző, népi iparművész munkásságát.

A szövetség plakettjével jutalmazták Papp Mária közösség- és művelődésszervezőt, Szerda András népdalkörvezetőt, közösségszervezőt, öntevékeny néprajzkutatót, Táborosi László helytörténészt, Valka Károly közösségszervezőt és közösségépítőt, valamint a verseci Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesületet.

„Az elismerésekkel azt a hiteles őrző és teremtő munkát, a vajdasági és a Kárpát-medencei magyar közösségek összefogásáért és formálásáért, a nemzeti összetartozás erősítéséért, kulturális identitásunk gazdagodásáért, a nemzettudat fejlesztéséért végzett tevékenységet és teljesítményt ismeri el az alapító, amely nélkül értékrendünk és értékszeretetünk messze került volna, messze kerülne álmától, vágyaitól, erejétől” – közölte a VMMSZ a díjak odaítélésekor.

MTI/Felvidék.ma