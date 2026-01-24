Őseink tárgyi kultúráját állítják ki Nyitrán

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn” – ezzel a Széchenyi István gondolattal nyílt kiállítás a Zoboralji Örökség Őrzői Hímző- és Viseletkészítő Műhely munkáiból a Nyitra Megyei Művelődési Központ épületében 2026. január 23-án, mely február 14-éig látogatható.

A csoport nem hivatalosan a Csemadok Pogrányi Alapszervezete mellett kezdte meg működését még 2016-ban, azaz tíz évvel ezelőtt. 2017-ben úgy határoztak a tagok, hogy bejegyeztetnek egy egyesületet, hogy munkájukat pályázatokkal is segíteni tudják. A rendezvényen részt vett a művelődési központ igazgatóhelyettese Zuzana Brunaiová és Zsére község polgármestere, Nagy Imre is.

A megnyitón két hagyományőrző csoport is fellépett, a Csitári Menyecskekórus és a Nagycétényi Kadarka Férfi Éneklőcsoport, ez utóbbi a Csemadok Érdemes Művészeti Csoportja.

A Zoboralji Örökség Őrzői Hímző- és Viseletkészítő Műhely azzal a céllal alakult meg, hogy a zoboralji népi textilkultúra értékeit összegyűjtse, megőrizze és továbbörökítse. A csoport ez alatt példaértékű munkát tett le az asztalra.

A Műhely 2019 végén elnyerte a Népi Tárgyalkotó Iparművész Szervezet minősítést Magyarországon,

melyet a Hagyományok Háza ítél oda, elsőként és mindmáig egyetlen felvidéki alkotóközösségként, a címet 2024-ben megerősítették, további 5 évre. Ez az elismerés nemcsak szakmai siker, hanem közösségi büszkeség is, nemcsak a zoboraljiak számára.

Az elmúlt tíz esztendő során a műhely tagjai számos kiállításon és rangos pályázaton vettek részt és nyertek elismeréseket. A szervezetnek két olyan tagja is van, akik egyénileg is elérték a tárgyalkotó iparművész címet, a nyitragesztei Balko Ildikó és a pogrányi Balko Szilvia.

A csoport tagjai nemcsak alkotnak, hanem kutatnak is, még számos olyan minta van a Zoboralján, amely nem jelent meg kiadványokban, ezeket dokumentálják és újravarrják, néha autentikus, néha átgondolt formában.

Kezeik alatt csodálatos lakástextíliák, viseletek és ma is hordható ruhák születnek.

Tudásuk formálásában meghatározó szerepet játszott Jókai Mária, akinek munkásságáért és szellemi örökségéért hálával tartoznak, akinek a kiállításról is erőt és egészséget kívántak a résztvevők a múlt heti születésnapja alkalmából.

„A zoboralji hímzők keze alatt az ősök öröksége új életre kel: keresztszemes hímzéssel, metéléssel és vert csipkével díszített ingek, kötények, párnák, törülközők, asztalterítők és lakástextíliák születnek. Ezek az alkotások nemcsak tárgyak, hanem nemzeti öntudatot hordozó üzenetek, amelyek egy sajátos kultúra folytonosságáról tanúskodnak. Hiszünk abban, hogy az örökség akkor élő, ha jelene és jövője is van. A műhely tagjai ezért nem pusztán másolják a mintákat, hanem újrafogalmazzák azokat: az elődök iránti tisztelettel, a mai kor igényeihez igazodva illesztik be a hagyományt a kortárs lakás- és viseletkultúrába. Küldetésük, hogy a zoboralji örökséget a következő nemzedékek számára is élő tudássá tegyék. Ez a jubileum nem lezárás, hanem megerősítés: annak bizonyítéka, hogy a közös munka, az elhivatottság és a hagyomány iránti alázat időtálló értéket teremt“

– hangzott el a kiállításmegnyitón.

Ha az ősök tudását tovább adjuk, tovább éltetjük az ezeréves tapasztalatokat és szokásokat, akkor a hagyományt élővé tesszük. Ennek jegyében adott át egy emléklapot a művelődési központ igazgatóhelyettese a csoportnak tíz éves jubileumuk alkalmából. Mivel az elnök nem lehetett jelen, az emléklapot átvevő Balko Szilvia köszönetet mondott Tóth Borbálának az egy évtizedes munkáért.

A kiállítás interaktív volt, hiszen a hímzők és csipkeverők azt is megmutatták, hogyan és milyen technikával készülnek az alkotások.

Csak bízhatunk abban, hogy mások is kedvet kapnak és elsajátítják ezt az ősi tudást, amely ugyan nehéz munka, de az alkotás öröme felülírja a nehézségeket.

Másrészt azt is reméljük, hogy a viseletek inspirálta ruhák divattá válnak és így is őseink kultúráját örökítjük tovább.

Kép és szöveg: Neszméri Tünde/Felvidék.ma