Elutasította a parlament a szlovák kormány elleni bizalmatlansági indítványt

A csütörtök délutáni szavazáson elutasította a parlament a kormány elleni ellenzéki bizalmatlansági indítványt. A jelenlevő 139 képviselő közül 60-an szavaztak az indítvány mellett, 79-en ellene, nem tartózkodott senki.

A koalíciós képviselők mellett a kormányt támogató frakción kívüli képviselők: Pavel Ľupták, Roman Malatinec, Ivan Ševčík, Miroslav Radačovský és Ján Ferenčák sem szavazta meg az indítványt.

Az ellenzék tavaly januárban nyújtott be bizalmatlansági indítványt a kormánnyal szemben, azzal az indokkal, hogy a kabinet megszegte azt az ígéretét, hogy az ország lakosságáért fog dolgozni. Felrótták a kormánynak a konszolidáció, vagy a Kelet felé orientálódó külpolitika következményeit is.

A miniszterek leváltására vonatkozó indítványokról nem szavazott a parlament, mert az indítványok beterjesztői még nem mondták el a záróbeszédüket. A szavazásra ugyanis csak ezt követően lehet sort keríteni. A záróbeszédek várhatóan csütörtökön hangzanak el.

TASR/Felvidék.ma