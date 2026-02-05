KomLife: egy helyen a családbarát Komárom

Komárom város vezetése február 5-én sajtótájékoztatón mutatta be legújabb családbarát kezdeményezését, amelynek középpontjában a KomLife elnevezésű program és az ahhoz kapcsolódó új tematikus weboldal áll. A városházán tartott eseményen Keszegh Béla polgármester hangsúlyozta, hogy a cél egy olyan átfogó információs rendszer létrehozása volt, amely a gyermekvállalástól az időskorig segíti a komáromi családokat eligazodni a városi szolgáltatások között.
A fejlesztés az AGEL Komáromi Kórházzal való együttműködésben, valamint a Dôvera egészségbiztosító támogatásával valósult meg.
Demográfiai kihívások és válaszok
A városvezetés szerint a program elindítását elsősorban a kedvezőtlen demográfiai folyamatok indokolták. Az elmúlt évek statisztikái egyértelműen jelzik a születések számának csökkenését, miközben a családi modellek is jelentősen átalakultak. Egyre több gyermek születik házasságon kívül, és nő az egyszülős családok aránya is.
Keszegh Béla a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy ezekre a változásokra az önkormányzatnak reagálnia kell, mégpedig úgy, hogy rugalmas, elérhető és jól szervezett szolgáltatásokkal segítse a családokat mindennapjaikban.
KomLife: eligazodás egy helyen
A KomLife weboldal célja, hogy egyetlen felületen gyűjtse össze mindazokat az információkat, amelyekre egy komáromi családnak szüksége lehet. A portál tematikusan foglalkozik a gyermekvállalással, az oktatással, a lakhatással, a szociális ellátással, az egészségüggyel, a szabadidős lehetőségekkel és az idősek támogatásával.
A városvezetés szerint az információhiány gyakran okoz bizonytalanságot és feszültséget a mindennapokban. A KomLife ezt kívánja enyhíteni azzal, hogy naprakész, közérthető és hiteles adatokat kínál. Keszegh Béla kiemelte, hogy a mai világban az egyik legnagyobb kihívás az információk rendszerezése. A KomLife célja nem csupán adatközlés, hanem egyfajta iránytű biztosítása a komáromi családok számára.
A városvezetés szerint az önkormányzat akkor tud igazán segíteni, ha az emberek pontosan tudják, milyen lehetőségek állnak rendelkezésükre, és hova fordulhatnak problémáikkal.
Családbarát fejlesztések az elmúlt években
A bemutatott prezentáció részletesen ismertette azokat a beruházásokat és intézkedéseket, amelyek az elmúlt időszakban valósultak meg Komáromban. Ezek között szerepelnek iskolai és óvodai felújítások, tornatermek és sportpályák korszerűsítése, konyhák modernizálása, valamint a szabadidőközpont energetikai fejlesztése.
A kulturális területen megújultak közösségi házak, bővült a városi rendezvénykínálat, és nagy hangsúlyt kapnak a családi programok. A sport és a mozgás terén új pályák, fitneszparkok, játszóterek és vízisport-lehetőségek jöttek létre, miközben folyamatosan fejlődik a kerékpárút-hálózat is.
A lakhatási és szociális területen új bérlakások épültek, megjelentek digitális ügyintézési megoldások, valamint bővült a szociális taxi és az időseket segítő programok rendszere.
Megújuló szülészet és nőgyógyászat az AGEL Kórházban
A sajtótájékoztatón Filkó Valacsai Gabriella, az AGEL Komáromi Kórház igazgatóhelyettese részletesen ismertette az intézményben zajló fejlesztéseket. Elmondása szerint 2024-ben kezdődött meg a szülészet és nőgyógyászat átfogó felújítása, amelynek első szakaszát a nyár folyamán adták át.
Az új részlegen négy önálló szülőbox várja a kismamákat, ahol a szülés teljes ideje alatt jelen lehet egy kísérő személy is. A korszerű műszerek és az új, többfunkciós inkubátor nemcsak kényelmet, hanem biztonságot is nyújtanak.
A kórház külön figyelmet fordít a komfortérzetre is. Az édesanyák alapcsomagot kapnak, törülközővel, köntössel és alapvető kozmetikumokkal, valamint kisebb ajándékokkal. A szülés utáni időszakban folyamatosan elérhető számukra friss gyümölcs, tejtermék és egészséges élelmiszer.
Az intézmény tervei szerint 2026-ban folytatódik a nőgyógyászati osztály teljes megújítása, amelynek során modern kórtermek, új szociális helyiségek és korszerű folyosók jönnek létre.
Pozitív fordulat a születések számában
A felújítások hatása már a statisztikákban is megmutatkozik. A kórház adatai szerint 2024 második felében nőtt a szülések száma az előző évhez képest, és 2026 januárjában is enyhe növekedés volt tapasztalható.
Egyre több kismama érkezik más járásokból is Komáromba, ami a kórház jó hírének és a megújult környezetnek köszönhető. A vezetőség szerint ez hosszabb távon a város megtartó erejét is erősítheti.
Előretekintő szemlélet
A bemutatón elhangzott, hogy Komárom nem csodát ígér, hanem következetes munkát. A cél egy élhetőbb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb városi környezet kialakítása, ahol a családok hosszú távon is otthon érzik magukat.
A KomLife program ennek az átfogó szemléletnek az egyik legfontosabb eszköze, amely a városvezetés reményei szerint tovább erősíti Komárom közösségi és családbarát jellegét.
Szalai Erika/Felvidék.ma