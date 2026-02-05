KomLife: egy helyen a családbarát Komárom

Komárom város vezetése február 5-én sajtótájékoztatón mutatta be legújabb családbarát kezdeményezését, amelynek középpontjában a KomLife elnevezésű program és az ahhoz kapcsolódó új tematikus weboldal áll. A városházán tartott eseményen Keszegh Béla polgármester hangsúlyozta, hogy a cél egy olyan átfogó információs rendszer létrehozása volt, amely a gyermekvállalástól az időskorig segíti a komáromi családokat eligazodni a városi szolgáltatások között.

A fejlesztés az AGEL Komáromi Kórházzal való együttműködésben, valamint a Dôvera egészségbiztosító támogatásával valósult meg.

Demográfiai kihívások és válaszok

A városvezetés szerint a program elindítását elsősorban a kedvezőtlen demográfiai folyamatok indokolták. Az elmúlt évek statisztikái egyértelműen jelzik a születések számának csökkenését, miközben a családi modellek is jelentősen átalakultak. Egyre több gyermek születik házasságon kívül, és nő az egyszülős családok aránya is.

Keszegh Béla a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy ezekre a változásokra az önkormányzatnak reagálnia kell, mégpedig úgy, hogy rugalmas, elérhető és jól szervezett szolgáltatásokkal segítse a családokat mindennapjaikban.

KomLife: eligazodás egy helyen

A KomLife weboldal célja, hogy egyetlen felületen gyűjtse össze mindazokat az információkat, amelyekre egy komáromi családnak szüksége lehet. A portál tematikusan foglalkozik a gyermekvállalással, az oktatással, a lakhatással, a szociális ellátással, az egészségüggyel, a szabadidős lehetőségekkel és az idősek támogatásával.

A városvezetés szerint az információhiány gyakran okoz bizonytalanságot és feszültséget a mindennapokban. A KomLife ezt kívánja enyhíteni azzal, hogy naprakész, közérthető és hiteles adatokat kínál. Keszegh Béla kiemelte, hogy a mai világban az egyik legnagyobb kihívás az információk rendszerezése. A KomLife célja nem csupán adatközlés, hanem egyfajta iránytű biztosítása a komáromi családok számára.

A városvezetés szerint az önkormányzat akkor tud igazán segíteni, ha az emberek pontosan tudják, milyen lehetőségek állnak rendelkezésükre, és hova fordulhatnak problémáikkal.

Családbarát fejlesztések az elmúlt években

A bemutatott prezentáció részletesen ismertette azokat a beruházásokat és intézkedéseket, amelyek az elmúlt időszakban valósultak meg Komáromban. Ezek között szerepelnek iskolai és óvodai felújítások, tornatermek és sportpályák korszerűsítése, konyhák modernizálása, valamint a szabadidőközpont energetikai fejlesztése.

A kulturális területen megújultak közösségi házak, bővült a városi rendezvénykínálat, és nagy hangsúlyt kapnak a családi programok. A sport és a mozgás terén új pályák, fitneszparkok, játszóterek és vízisport-lehetőségek jöttek létre, miközben folyamatosan fejlődik a kerékpárút-hálózat is.

A lakhatási és szociális területen új bérlakások épültek, megjelentek digitális ügyintézési megoldások, valamint bővült a szociális taxi és az időseket segítő programok rendszere.

Megújuló szülészet és nőgyógyászat az AGEL Kórházban

A sajtótájékoztatón Filkó Valacsai Gabriella, az AGEL Komáromi Kórház igazgatóhelyettese részletesen ismertette az intézményben zajló fejlesztéseket. Elmondása szerint 2024-ben kezdődött meg a szülészet és nőgyógyászat átfogó felújítása, amelynek első szakaszát a nyár folyamán adták át.

Az új részlegen négy önálló szülőbox várja a kismamákat, ahol a szülés teljes ideje alatt jelen lehet egy kísérő személy is. A korszerű műszerek és az új, többfunkciós inkubátor nemcsak kényelmet, hanem biztonságot is nyújtanak.

A kórház külön figyelmet fordít a komfortérzetre is. Az édesanyák alapcsomagot kapnak, törülközővel, köntössel és alapvető kozmetikumokkal, valamint kisebb ajándékokkal. A szülés utáni időszakban folyamatosan elérhető számukra friss gyümölcs, tejtermék és egészséges élelmiszer.

Az intézmény tervei szerint 2026-ban folytatódik a nőgyógyászati osztály teljes megújítása, amelynek során modern kórtermek, új szociális helyiségek és korszerű folyosók jönnek létre.

Pozitív fordulat a születések számában

A felújítások hatása már a statisztikákban is megmutatkozik. A kórház adatai szerint 2024 második felében nőtt a szülések száma az előző évhez képest, és 2026 januárjában is enyhe növekedés volt tapasztalható.

Egyre több kismama érkezik más járásokból is Komáromba, ami a kórház jó hírének és a megújult környezetnek köszönhető. A vezetőség szerint ez hosszabb távon a város megtartó erejét is erősítheti.

Előretekintő szemlélet

A bemutatón elhangzott, hogy Komárom nem csodát ígér, hanem következetes munkát. A cél egy élhetőbb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb városi környezet kialakítása, ahol a családok hosszú távon is otthon érzik magukat.

A KomLife program ennek az átfogó szemléletnek az egyik legfontosabb eszköze, amely a városvezetés reményei szerint tovább erősíti Komárom közösségi és családbarát jellegét.

Szalai Erika/Felvidék.ma