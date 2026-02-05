Home Kitekintő Zelenszkij szerint Kijev nem ismeri el Oroszország részeinek a megszállt ukrán területeket
Kitekintő

Zelenszkij szerint Kijev nem ismeri el Oroszország részeinek a megszállt ukrán területeket

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: AP

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette csütörtökön, hogy nem ír alá semmilyen dokumentumot a megszállt ukrán területek státuszának megváltoztatásáról, és Ukrajna nem ismer el egyetlen ilyen területet sem Oroszország részének.

Zelenszkijt Kijevben Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel közös sajtótájékoztatóján kérdezték meg arról: valóban gyakorolnak-e nyomást Ukrajnára, hogy előbb Kijev egyezzen bele a tűzszünetbe, és az Egyesült Államok csak ezután nyújtson neki biztonsági garanciákat. „Mi már készen állunk a tűzszünetre, ebbe Oroszországnak kellene beleegyeznie” – válaszolta erre Zelenszkij.

Az államfő egyúttal kiemelte, hogy most már a tűzszünet minden feltétele teljesen egyértelmű, miután a húsz pontból álló béketerv tartalmazza azokat. Külön hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államoknak még a békemegállapodás aláírása előtt meg kell teremtenie a biztonsági garanciákat.

Kiemelte, hogy Ukrajna a neki nyújtott biztonsági garanciák mellett fejleszteni fogja a sajátjait is. Konkrétan a 800 ezres ukrán hadsereg létszámának fenntartásáról van szó – fűzte hozzá.

Előrebocsátotta, hogy a háború lezárását vagy a tűzszünetet követően az ukrán hadseregben csak szerződéssel rendelkezők fognak szolgálni, nem lesznek tartalékosok.

Zelenszkij hangsúlyozta: azon katonáknak, akik a tűzszünet ideje alatt is a fronton szolgálnak, a jelenleginek a sokszorosát kell keresniük. „Ehhez Ukrajnának pénzbeli támogatásra van szüksége elsősorban az európai országoktól, mert az ukrán hadsereg Európa biztonságának része, ezt még egyszer hangsúlyozom” – talált további ürügyet a pénzkövetelésre az ukrán elnök.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Magasabb fokozatra kapcsolt a DK a határon túli...

Nacsa Lőrinc: idén ezer magyar fiatal táborozhat Magyarországon...

Szabad véleménynyilvánítás, ahogy azt az Európai Bizottságban elképzelik

Kijevbe látogatott és Zelenszkijjel találkozott Donald Tusk

„Életveszélyes Ukrajna területére nyugat-európai katonákat vezényelni”

Kína továbbra is kész az együttműködés erősítésére az...

Hankó Balázs: Pannónia ösztöndíjprogramot a siker programja

Pert Pavel kész kinevezni egy új környezetvédelmi minisztert

Írd meg a családod igaz történetét az Életmese...

Súlyos kompetenciahiányt állapított meg az Európai Számvevőszék a...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma