Családi nap az Országházban – együtt a közös értékekért és a jövő generációiért

Február 8-án, szombaton immár tizenkettedik alkalommal adott otthont a budapesti Országház a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége (KCSSZ) hagyományos Családi napjának. A rangos, országos és határokon átívelő jelentőségű eseményre több száz résztvevő érkezett az anyaországból és a külhoni magyar közösségekből, hogy közösen erősítsék meg a család mint közösségformáló érték szerepét. A patinás falak között megrendezett találkozó egyszerre volt ünnep, közösségi élmény és hitvallás a család, a nemzeti összetartozás és a jövő generációi mellett.

Az esemény ünnepélyes megnyitójának az Országház impozáns főlépcsője adott méltó keretet. Különösen felemelő pillanatot jelentett, amikor az a Kárpát-medence különböző részeiről érkező családok közösen énekelték el a nyitóünnepség kezdetén a Csitári hegyek alatt című, Kodály Zoltán által gyűjtött népdalt. A közös éneklés egyszerre teremtett meghitt közösségi élményt és emelkedett, ünnepi hangulatot a történelmi falak között.

Az ünnepi esemény kezdetén a program házigazdája, Dióssy Klári műsorvezető köszöntötte az eseményen részt vevő közéleti és szakmai szereplőket, valamint a Kárpát-medence különböző régióiból érkező családokat. Köszöntőjében a Családi nap szellemiségét és üzenetét helyezte fókuszba.

Felidézte:

A Kárpát-medencei Családi Nap hagyományosan a Házasság hete programsorozatához kapcsolódik, és immár tizenkettedik alkalommal teremt alkalmat arra, hogy az anyaországból és a határon túlról érkező családok közösen ünnepeljék meg a házasság és a család időtálló értékét.

A megnyitón elhangzott: az idei Családi Nap mottója – „A hűség szabadsága” – olyan gondolati keretet ad a programoknak, amely a modern kihívások közepette is a tartós elköteleződés és az egymás iránt vállalt felelősség értelmét és erejét állítja középpontba.

A műsorvezető kiemelte:

A rendezvény évről évre lehetőséget teremt arra, hogy a családok ne csupán vendégként, hanem közösségként legyenek jelen a magyar közélet egyik legfontosabb helyszínén.

A bevezetőben köszönet hangzott el mindazoknak az intézményeknek, szervezeteknek és közreműködőknek, akik támogatásukkal és szervezőmunkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a Kárpát-medencei családok ismét méltó környezetben találkozhassanak. A rendezvény sikeréhez elengedhetetlen volt a házigazda intézmény, a szakmai partnerek, a fellépők, valamint az önkéntesek és szervezők összehangolt munkája, amelynek köszönhetően a Családi Nap idén is közösségi élménnyé és ünneppé válhatott.

A köszöntőt követően az ünnepség emelkedett pillanataként a jelenlévők közösen énekelték el nemzeti imánkat, a Himnuszt, amely méltó keretet adott a rendezvénynek.

A Kárpát-medence különböző térségeiből érkezett családokat elsőként Kövér László, az Országgyűlés elnöke köszöntötte, aki beszédében a család közösségformáló szerepét és a nemzeti összetartozás jelentőségét emelte ki.

A házelnök hangsúlyozta:

Az Országház nem csupán a magyar államiság szimbóluma, hanem „a különböző történelmi korokban és Európa különböző részein élő magyar nemzedékek közös munkájának” eredménye.

Mint fogalmazott, az ember soha nem élhet önmagában: születéséhez szülőkre, boldog és sikeres életéhez pedig szerető, oltalmazó családra van szüksége.

Kövér László rámutatott: a család ereje a nemzetben tud kiteljesedni, a nemzet pedig a családok által válik cselekvőképes közösséggé. Majd megjegyezte: mindannyian örökösei és örökhagyói vagyunk elődeink munkájának, ezért felelősségünk, hogy a kapott örökséget gyarapítva adjuk tovább a következő nemzedékeknek.

Hozzátette:

Egy gyermek felneveléséhez nemcsak családra, hanem támogató közösségekre is szükség van – óvodára, iskolára, közösségekre, valamint egy olyan országra, amelyben az ember szabadon élhet, anyanyelvét használhatja, tanulhat, dolgozhat, és biztonságban tervezheti a jövőjét.

A házelnök hangsúlyozta: az egyéni és közösségi döntések nem csupán a jelenről, hanem a gyermekek, a családok és a nemzet jövőjéről is szólnak. Mint fogalmazott, a családok az életet szolgálják, és példát adhatnak a fiataloknak abban, hogy elköteleződésre épülő, értékek mentén szerveződő életutat válasszanak.

Beneda Attila, családügyekért felelős helyettes államtitkár hangsúlyozta, a család „az a hely, ahol az élet és a szeretet elkezdődik”, és olyan biztos pont, amely a bizonytalan időkben is megtartó erőt jelent.

Kiemelte, hogy

az elmúlt évek különösen rámutattak a családok összetartásának erejére, s példaként említette a kárpátaljai magyar közösségeket, amelyek a legnehezebb körülmények között is képesek erőt meríteni, gyermeket nevelni és közösséget megtartani.

Az államtitkár megjegyezte, hogy a nemzet nem pusztán földrajzi határok kérdése, hanem közös múltunk, nyelvünk és a következő nemzedékek iránti felelősség köt össze bennünket.

Hozzátette, hogy a családi nap arra is emlékeztet:

A jövő nem elvont fogalom, hanem a gyermekekben van jelen, akik figyelmet, biztonságot és iránymutatást várnak a felnőttektől.

Megjegyezte, hogy a hűség, a hit és a szeretet a család és a nemzeti összetartozás alapvető értékei. A magyar kormány lehetőségeihez mérten egyeztetésekkel és támogatásokkal is nagyban segíti a külhoni magyar családszervezetek munkáját, mert – mint fogalmazott – „a legerősebb nemzet az, amelynek erősek a családjai”.

Az ünnepi köszöntők sorát Márton Zsuzsanna, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének elnöke folytatta. Beszédében hangsúlyozta: különös jelentősége van annak, hogy a XII. Családi Napnak az Országház ad otthont, hiszen ez a helyszín nemcsak az államiság, hanem a közös nemzeti értékek jelképe is.

Kiemelte: a Házasság hete idei jelmondata, „a hűség szabadsága” elsőre ellentmondásosnak tűnhet, valójában azonban mély tartalmat hordoz.

„A hűség nem korlátoz, hanem felszabadít: biztonságot ad, kapaszkodót nyújt, és lehetővé teszi, hogy az ember önmaga lehessen”

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a házasságban megélt hűség az a szilárd alap, amelyre család és jövő építhető.

Mint kiemelte, a KCSSZ-hez tartozó közösségek értékrendje világos és időtálló: a házasság, a család, a gyermekvállalás és a nagycsalád olyan élő valóságok, amelyek nemzedékeket kötnek össze, és megtartó erőt jelentenek a gyorsan változó világ kihívásai közepette is.

Rámutatott:

A gazdasági nehézségek, a társadalmi nyomás, az időhiány vagy éppen a háborús tapasztalatok mind próbára teszik a családokat, ezért különösen fontosak az olyan közösségi alkalmak, mint a Családi Nap, ahol „megélhető az összetartozás és a közös küzdelmek öröme”.

Az elnök asszony köszönetet mondott Magyarország Kormányának az Európában is egyedülálló családtámogatási intézkedésekért, valamint a határon túl is igénybe vehető Köldökzsinór programért, amely – mint fogalmazott – azt üzeni: bárhol születik magyar gyermek, „közös, összetartó jövőt építünk”.

Végezetül azt kívánta, hogy

a nap élményei megerősítsék a jelenlévőket a mindennapi hűségben és elköteleződésben, hiszen „a család megtart, az összetartozás pedig erőt ad a jövőhöz”.

A köszöntők közötti ünnepi pillanatokat a Felvidékről érkező előadók tették teljessé, akik hazánk gazdag népzenei és néptánc-hagyományait hozták el az Országház falai közé. Az Ipoly mentéről érkezett Gyulai József és zenekara az érsekkétyi Tóth Tilda közreműködésével autentikus ipoly menti népdalokat adott elő, amelyek különleges hangulatot teremtettek a megnyitó ünnepség során.

A megszólaló dallamok nemcsak zenei élményt nyújtottak, hanem a szülőföldhöz és a hagyományokhoz való kötődést is megerősítették a hallgatóságban.

A program során színpadra lépett a Farnadról érkezett, 1996-ban alakult Nádas Ifjúsági Néptáncegyüttes is. A fiatal táncosok előadásaiban a felvidéki magyar néptánckultúra sokszínűsége és életereje bontakozott ki. Első fellépésük alkalmával a legkisebbek Vág–Garam közi táncokat mutattak be, őszinte lendülettel és hiteles előadásmóddal aratva sikert a közönség körében.

A néptáncegyüttes második produkciójában színes és értékőrző repertoárjukból ezúttal a gömöri tájegység táncai kaptak helyet. Az egyes táncmozdulatok egyszerre jelenítették meg a hagyománytiszteletet és a fiatal generációk örömteli kapcsolódását a népi kultúrához, méltó módon illesztve a Családi nap közösségépítő, identitáserősítő szellemiségéhez.

A hagyományos közös családi fotó elkészítését követően a Felsőházi teremben vette kezdetét „A hűség szabadsága” címet viselő konferencia. Amíg a szülők a szakmai előadásokon vettek részt, a gyermekek életkorukhoz igazított, változatos és élményközpontú programokon kapcsolódhattak ki.

A KCSSZ Ifjúsági Tagozatának képviseletében a Felvidékről érkezett önkénteseket a Szövetség a Közös Célokért társulás ügyvezető igazgatója, Hideghéthy Andrea segítette és mentorálta. A megnyitón hangsúlyozták: a segítők és szervezők elkötelezett, önzetlen közreműködése nélkül a Családi nap megszervezése és sikeres megvalósítása nem valósulhatott volna meg.

A Felvidékről a Szövetség a Közös Célokért társulás mellett a rendezvényen képviseltette magát a Mátyusföldi Nagycsaládos Egyesület is, Pásztor Csaba elnök vezetésével.

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma