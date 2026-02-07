Családi nap az Országházban – képekben

Február 8-án, szombaton immár tizenkettedik alkalommal adott otthont a budapesti Országház a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége (KCSSZ) hagyományos Családi napjának.

A rangos, országos és határokon átívelő jelentőségű eseményre több száz résztvevő érkezett az anyaországból és a külhoni magyar közösségekből, hogy közösen erősítsék meg a család mint közösségformáló érték szerepét. A patinás falak között megrendezett találkozó egyszerre volt ünnep, közösségi élmény és hitvallás a család, a nemzeti összetartozás és a jövő generációi mellett.

A részletes beszámoló ITT olvasható.

HA felvételei.

Felvidék.ma