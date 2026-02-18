Még magasabb fokozatra kapcsolt a Demokratikus Koalíció (DK) a határon túli magyarok elleni gyűlöletkeltésben: petíciót indítottak, amelyben vérlázító hazugsággal hergelnek a külhoniak ellen, és a szavazati joguk elvételét is követelik – közölte a nemzetpolitikai államtitkár szerdán a Facebook-oldalán megjelent videójában.

Nacsa Lőrinc azt mondta: nincs A és B típusú magyar állampolgár, csak egy magyar állampolgárság van, és aki magyar állampolgár, az beleszólhat a nemzet közös ügyeibe.

Az államtitkár szerint választási csalásnak nevezni egy olyan gyakorlatot, amely teljes összhangban van az európai jogrenddel, teljesen abszurd.

Az a gyűlöletkeltés pedig, amit a hazugságokon és csúsztatásokon túl a külhoniak ellen szítanak Dobrev Kláráék, egyenesen gyomorforgató és elfogadhatatlan – emelte ki.

„Elég ebből. Aki a külhoni magyarokat támadja, az a magyar nemzet egységét támadja. Mi továbbra is minden magyar kormánya maradunk”

– fogalmazott Nacsa Lőrinc.

Mint kiemelte: a Demokratikus Koalíció visszatért a külhoni magyarok elleni hergelés legsötétebb és legszégyenteljesebb időszakához, 2004. december 5-höz: óriásplakátkampányt indít a határon túliak szavazati jogának elvételéről.

„A nemzeti kormány 16 éve dolgozik azon, hogy a külhoni magyarság a magyar nemzet egyenrangú, elszakíthatatlan része legyen”

– fogalmazott az államtitkár.

Nacsa Lőrinc hozzátette: a külhoni magyarok nem saját akaratukból kerültek az országon kívülre, a fejük fölött húzták meg a határokat, miközben ők – minden nehézség és megpróbáltatás ellenére – több mint 100 éven át megőrizték magyarságukat.

„Bár Dobrev Kláráék mindent elkövetnek, hogy megosszák a magyarságot, innen üzenjük: nem fog sikerülni. Minden magyar egyenlő, nincs első- és másodrendű magyar állampolgár, így a nemzet jövőjébe is mindenkinek joga van beleszólni a törvények szerint. A DK-nak azt javasoljuk, hogy a gusztustalan gyűlöletkeltés helyett inkább próbáljon meg tanulni a külhoni magyaroktól: legfőképp hitet és hazaszeretetet. Rájuk férne” – fogalmazott Nacsa Lőrinc

MTI/Felvidék.ma