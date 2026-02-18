Az állami szervek szisztematikusan ellenőrzik majd a civil szervezeteket

A belügy-, a pénzügy- és a munkaügyi minisztérium hatáskörébe tartozó állami szervek, valamint más intézmények rendszeres ellenőrzéseket végeznek majd a nem kormányzati nonprofit szervezeteknél. Elsősorban a működésük törvényi feltételeinek betartására kell összpontosítaniuk, derül ki a kormány által szerdán jóváhagyott anyagból.

A kormánykabinet ezzel a Szlovák Köztársaság Alkotmánybíróságának határozatára reagált, amely a kormány szerint gátolja a nem kormányzati szervezetek tevékenységének átláthatóbbá tételét.

„Javasoljuk, hogy az illetékes állami szervek alkalmazzák az összes rendelkezésükre álló ellenőrzési mechanizmust, és végezzenek a tevékenységükre, finanszírozásukra és gazdálkodásukra irányuló ellenőrzéseket a nonprofit civil szervezeteknél,

különös tekintettel a közpénzek felhasználására, valamint a munkajogi, a munkabiztonsági előírások és a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok, valamint a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok betartására” – áll a Szlovák Köztársaság Kormányhivatalának kabinet elé terjesztett anyagában.

Az Alkotmánybíróság tavaly arra a megállapításra jutott, hogy a társadalmi célokért, közérdekért tevékenykedő nonprofit szervezetekről szóló törvény módosítása ellentétes a Szlovák Köztársaság Alkotmányával és az emberi és alapvető szabadságjogok védelméről szóló európai egyezménnyel.

Az Alkotmánybíróság szerint a jogszabály ellentmond az alkotmány alapvető emberi és szabadságjogokra, valamint a politikai jogokra vonatkozó cikkének. A jogszabály például bevezette a nem kormányzati szervezetek számára az átláthatósági jelentés elkészítésének, valamint a közpénzek felhasználásával kapcsolatos információk hozzáférhetővé tételének kötelezettségét.

NZS/Felvidék.ma/Teraz.sk