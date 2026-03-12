Nyílt nap az Eperjesi Egyetem Magyar Nyelv és Kultúra Intézetében

Az egyetemi továbbtanulás előtt álló középiskolásokat és minden érdeklődőt nyílt napra vár az Eperjesi Egyetem Magyar Nyelv és Kultúra Intézete. A rendezvény célja, hogy a résztvevők közelebbről is megismerhessék az intézet képzéseit, az egyetemi élet mindennapjait, valamint azt a közösséget, amely a magyar nyelv, irodalom és kultúra iránt érdeklődő hallgatókat várja.

A nyílt nap 2026. március 27-én (pénteken) 9:30-tól kezdődik az Eperjesi Egyetem Rektorátusának épületében (D112-es terem, Ul. 17. novembra 15.).

A program során

a látogatók betekintést nyerhetnek az intézet tanulmányi programjaiba, találkozhatnak az oktatókkal és a hallgatókkal, valamint érdekes előadásokat hallhatnak Eperjes magyar kulturális örökségéről.

A szervezők egyetemi körbevezetést is terveznek, amelynek során a résztvevők megtekinthetik az előadótermeket, a közösségi tereket és a kollégiumot is.

A rendezvény kötetlen beszélgetésre és kérdésekre is lehetőséget biztosít, így az érdeklődők közvetlenül is tájékozódhatnak az egyetemi képzésről és a magyar szak kínálta lehetőségekről.

A szervezők szeretettel várnak mindenkit, akit érdekel a magyar nyelv, irodalom és kultúra világa, és aki szívesen ismerkedne meg az eperjesi magyar szak közösségével.

Az esemény jó alkalom arra, hogy az érdeklődők inspirációt kapjanak jövőbeli tanulmányaikhoz, és személyesen is megtapasztalják az egyetemi környezet hangulatát.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma