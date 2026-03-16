Az (ön)értékelés témájára összpontosít a márciusi–áprilisi Katedra 

Ki, kit, hogyan, mikor és miért értékel az edukációs folyamatban? Hogyan gondolkodunk manapság az oktatás-nevelés kapcsán az értékelésről? A Katedra folyóirat 33. évfolyamának márciusi–áprilisi duplaszáma elsősorban az (ön)értékelés kérdéskörével foglalkozik– számos hazai és magyarországi kutató, gyakorló pedagógus, pszichológus, mentor szólal meg a témában.

A Négyszemközt rovatban Németh Margit szakpszichológust kérdezi Bíró Éva az önértékeléssel kapcsolatos tapasztalatairól. Kacz Klára az önbizalom, önkép, önszeretet felől közelíti meg a témát, Štefkovič Patasi Ágnes a serdülők belső küzdelmeire és az önsértés pszichológiájára irányítja a figyelmet. Nagy Mészáros Krisztina iskolai keretek közé szűkíti az (ön)értékelés kérdéskörét: írásában az iskolai konfliktusoldáshoz kínál alternatívákat. Ezután a tanórai értékelés témaszála következik: Fehér Ágota a fejlesztő értékelés teljesítménymotiváló hatásáról és módszertani lehetőségeiről ír, Tóth Erika az alternatív értékelési módokkal kapcsolatos személyes tapasztalatait osztja meg az olvasókkal, Várady Kornélia és Papik Eszter pedig a szöveges értékelés előnyeit és kihívásait foglalja össze.

A tematikus írásokat követően a nemrég elhunyt Csicsay Alajost, a Katedra folyóirat egyik legrégibb és leghűségesebb szerzőjét búcsúztatja Hodossy Gyula. A szakcikkek sorát gazdagítva Fejes-Martinez Krisztina és Takács Viktória a tanulás tanulásáról, annak módszertani vonatkozásairól elmélkedik. Részletet olvashatunk Kerényi Mari Jómadarak című, tehetséges diákok egyéni fejlesztéséről szóló könyvéből, majd Varga Tóth Klára osztja meg gondolatait a mentori munkájáról. Gaál Zöld Ágnes a Kokas Klára zenepedagógiai módszertanát és azzal kapcsolatos tapasztalatait foglalja össze, majd két ökológiái kérdéseket érintő írás következik – Jordán Ferenc elméleti szinten értekezik a klímakrízissel összefüggő kihívásokról, Németh Orsolya pedig a Vekker Műhely témába vágó drámapedagógiai foglalkozását, annak módszertani kérdéseit ismerteti. Balogh Kinga a serdülők mozgáskedvcsökkenésének okait elemzi, és egyben megoldási javaslatokat is kínál a problémára.

A lapszám záró szakasza ezúttal is a (felvidéki) magyar oktatási-nevelési intézmények és kulturális élet egy-egy jeles eseményéről tudósít: olvashatunk a Kapocs nevű, magyar identitás erősítésére fókuszáló nemzetközi versenyről, az Oláh György emléke előtt tisztelgő 50. Felvidéki magyar matematikaversenyről, valamint a 153 éves kassai Ipari szakkínálatáról. Az egyik rendszeres Katedra-szerző, Schulcz Patrik Krasznahorkai László barcelonai fellépéséről tudósítja az olvasókat. A lapszámot a XXVI. Vámbéry Napokra szóló meghívó zárja, melynek keretében a Vámbéry Polgári Társulás és a Katedra Polgári Társulás március 27-én 18. alkalommal szervezi meg a Vámbéry Ármin Földrajzverseny országos döntőjét.

A digitális folyóirat megjelenését a Kisebbségi Kulturális Alap és a Magyar Tudományos Akadémia támogatja. A XXXIII. évfolyam 7–8. száma ingyenesen elérhető a folyóirat honlapján: https://katedra.sk/folyoirat/.

