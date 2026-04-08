Donald Trump: szeretem Magyarországot és Orbán Viktort

Felvidék.ma
Palm Beach, 2024. július 12. A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Donald Trump találkozója a korábbi amerikai elnök, republikánus elnökjelölt floridai rezidenciáján, Mar-a-Lagóban 2024. július 11-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Szeretem Magyarországot és Orbán Viktort – jelentette ki kedden Donald Trump amerikai elnök, aki telefonon jelentkezett be J. D. Vance amerikai alelnök beszéde elején a Magyar–Amerikai Barátság Napja 2026 rendezvényen az MTK Sportcsarnokban.

A magyar miniszterelnökről szólva Trump azt mondta, hogy fantasztikus ember, nagyszerű a kapcsolatuk.

„Emlékezzenek, másokkal ellentétben, akik tönkretették saját országaikat, nem engedte, hogy megrohamozzák és megszállják az Önök országát”

– hangsúlyozta. Jól bánt az országgal és népével, fantasztikus munkát végzett – emelte ki az amerikai elnök.

Trump a stadionban összegyűlt tömegre utalva úgy fogalmazott, „úgy tűnik, nagy és nekem tetsző tömeg gyűlt össze”.

„Nagy híve vagyok Orbán Viktornak, én is és az Egyesült Államok is teljességgel vele vagyunk”

– húzta alá.

Orbán Viktorról szólva elmondta, hogy személyében olyan vezetőjük van a magyaroknak, aki megőrizte az ország erejét, jól vezetve az államot. Hangsúlyozta, Orbán Viktor az egyetlen oka annak, hogy Magyarországnak nincsenek olyan problémái, mint azoknak a más országoknak, amelyek engedték, hogy „megszállják őket”.

