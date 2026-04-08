Kanyuk József tárlata a lévai Nécsey Galériában

Még egy jó másfél hónapig látható a Kanyuk József életjubileuma alkalmából rendezett tárlat a lévai Barsi Múzeum Nécsey Galériájában. A nyolcvanéves festőművész nyolcvan alkotása tekinthető meg kiállítótérben.

Kanyuk József 1946. május 27-én született Nyíregyházán, s alig egyéves volt, amikor a család elköltözött Garammikolára, a ma már Zselízhez tartozó településre. Szobafestőként és mázolóként végzett Léván, azonban a művészi festészet is közel állt hozzá már fiatal korában is.

A körülötte lévő természetet és tájat örökítette meg, a benyomásait és a Garam menti élet apró részleteit vitte vászonra.

Művészetére nagyban hatott egykori jóbarátja, mestere, a selmecbányai Jozef Mazan, valamint Lábik János és Szűcs László festők. Ötvenéves korától foglalkozik intenzívebben a képzőművészettel. Festményei egyedi látásmódot tükröznek. A klasszikus realista ábrázolás mellett pasztell színvilágú tájképek és csendéletek jelennek meg az alkotásain.

Több vásznon örökített meg helytörténeti eseményeket, személyeket. A lévai tárlaton Zselíz történetének egy-egy szelete is fellelhető, például Franz Schubert zselízi tartózkodását is megfestette.

Hosszú művészi pályája során sok száz festmény festett. Érdekesség, hogy az alkotó nem árulja képeit, hanem elajándékozza, illetve jótékonysági célokra árverezteti el.

Kanyuk József kezdeményezője az Art for Help jótékonysági árveréssel egybekötött kiállításnak, melynek során a művészek hátrányos helyzetű embertársaik megsegítésre ajánlják fel alkotásaikat.

Kanyuk József tárlata május 17-ig tekinthető meg a Nécsey Galériában.

Pásztor Péter/Felvidék.ma