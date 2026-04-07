Az amerikai alelnök várja a találkozót Orbán Viktorral

Várja a találkozót „jó barátjával, Orbán Viktorral” J.D. Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke, aki erről a Budapestre indulás előtt nyilatkozott újságíróknak.

Az X-en közzétett bejegyzés szerint J.D. Vance azt mondta, hogy számos, az amerikai-magyar kapcsolatokat érintő kérdésről tárgyal a magyar kormányfővel.

Az Egyesült Államok alelnöke, J. D. Vance kedden kétnapos hivatalos látogatásra érkezett Budapestre. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a magyar diplomácia vezetője, Szijjártó Péter fogadta.

Az amerikai alelnök pozitívan nyilatkozik a magyar családpolitikáról és a magyar kormány szuverén politikai modelljéről. Egyúttal az Ukrajna feltétel nélküli finanszírozásának megszüntetését szorgalmazza, a béketárgyalások híve, és élesen bírálja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, kormányát, valamint Európa migrációs politikáját.

Szijjártó Péter: folyamatos a stratégiai együttműködés Magyarország és az Egyesült Államok kormánya között

Stratégiai együttműködés áll fenn Magyarország és az Egyesült Államok kormánya között, többek között az energiapolitika és a gazdaság területén, de folyamatos eszmecsere zajlik a nyugati civilizáció nagy kérdéseit illetően is – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca tájékoztatása szerint kedden Budapesten.

A tárcavezető az amerikai alelnök, J. D. Vance látogatását megelőzően arról számolt be, hogy Európa hatalmas lépéseket tesz egy nagyon súlyos energiaválság irányába, könnyen alakulhat ki földgáz- és kőolajhiány, így drámai energiaár-emelkedés is várható.

„Ez a következménye annak az átideologizált, észszerűtlen brüsszeli energiapolitikának, amelynek keretében az orosz energiahordozókat kitiltották a kontinensről. Ezzel szemben az Egyesült Államok egy észszerű energiapolitikát visz, ennek keretében az elmúlt időszakban feloldottak szankciókat, és Donald Trump engedélyezte Magyarországnak, nekünk, hogy olcsó orosz olajat és olcsó orosz gázt vásároljunk”

– húzta alá.

„Mindezek nélkül Magyarországon a rezsiköltségek a háromszorosukra emelkedtek volna, és mi is áldozatául eshetnénk annak az energiaválságnak, ami Európát fenyegeti. A magyar-amerikai energiaegyüttműködés tehát kulcsfontosságú Magyarország energiabiztonsága és a rezsicsökkentés megvédése szempontjából” – tette hozzá.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy hasonlóképpen, komoly jelentősége van a két ország közötti gazdasági együttműködésnek is, amely tavaly nagy rekordokat hozott.

„Soha akkora nem volt a kereskedelmi forgalom a két ország között, mint tavaly. Soha annyi beruházás nem jött egy év alatt Amerikából Magyarországra, mint tavaly, és a lendület kitart. Eddig idén 50 százalékkal nőtt a kereskedelmi forgalmunk, és csak márciusban hat amerikai vállalati beruházást jelentettünk be Magyarországon százmilliárd forint értékben”

– tudatta.

„A két kormány közötti stratégiai együttműködés tehát folyamatos. Folyamatos az eszmecsere és a tapasztalatcsere a nyugati civilizáció nagy kérdéseinek tekintetében, így van ez a családpolitika, a gender, a globális biztonság vagy éppen a migráció tekintetében is, és ez a stratégiai együttműködés fenn fog maradni” – összegzett.

Korábban írtuk:

Az alelnök közlése szerint Európa, Ukrajna és több más ügy is hangsúlyosan szóba kerül majd a budapesti tárgyaláson.

J.D. Vance útjának fő célja, hogy támogassa Orbán Viktor miniszterelnök kormányát.

Április 7-8-án Magyarországra látogat J.D. Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke és felesége. Az alelnök Orbán Viktor miniszterelnökkel tárgyal kedden délelőtt, majd beszédet mondanak a „Magyar-Amerikai Barátság Napja” címmel meghirdetett nagygyűlésen, az MTK Sportparkban.

Donald Trump második ciklusában többször is kiállt a magyar miniszterelnök mellett. Támogatom a hamarosan esedékes választását; sőt, teljes mértékben mögötte állok” – mondta korábban az amerikai elnök.

J. D. Vance látogatására – közvetlenül a magyar parlamenti választások előtt – az X közösségi oldalon reagált a TISZA ellenzéki párt vezetője, Magyar Péter is: „Egyetlen külföldi ország sem avatkozhat be a magyar választásokba. Ez a mi országunk. A magyar történelem nem Washingtonban, Moszkvában vagy Brüsszelben íródik – hanem a magyar utcákon és tereken” – írta Magyar, hozzátéve, hogy a választásokig már csak öt nap van hátra.

A reptéri üdvözlésen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter fogadja az Amerikai Egyesült Államok alelnökét, J.D. Vance-t.

Az élő közvetítést a Videa felületén is követhetik.

J.D. Vance 2006 óta a legmagasabb rangú amerikai politikus, aki Magyarországra látogat.

mti, tasr, hirtTV/Felvidék.ma