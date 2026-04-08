A cseh kormány szerdától korlátozta az üzemanyagok maximális árát

Szerdától Csehországban legfeljebb 49,59 korona (793,44 forint) lehet a gázolaj és 43,15 korona (690,40 forint) a benzin literének ára – közölte Alena Schillerová pénzügyminiszter kedden Prágában.

A cseh kormány egy hete döntött arról, hogy szerdától hatóságilag korlátozza az üzemanyagok nyereségtartalmát, és csökkenti a gázolaj fogyasztási adóját.

A pénzügyi tárca egy hónapig naponta meg fogja határozni az üzemanyagárak maximumát.

A szerdára meghirdetett maximális ár nagyjából egy koronával magasabb a jelenlegi átlagárnál.

A cseh kormány döntése értelmében a kereskedők maximális lehetséges nyeresége a benzin és a gázolaj esetében 2,50 korona (40 forint) literenként. A fogyasztási adó a gázolaj esetében literenként 1,35 koronával (21,60 forint) csökken, a benzin esetében nem változik.

Ezekkel az intézkedésekkel a kormány igyekszik korlátozni az üzemanyagpiacon megjelent extrém árakat. Az intézkedés egy hónapra szól, azután a kormány újra foglalkozik a kérdéssel.

Csehországban az üzemanyagárak három és fél–négy éve nem látott magas szintre emelkedtek a közel-keleti helyzet miatt – közölte az állami CCS ügynökség, amely az árak alakulását figyeli. Az Irán elleni amerikai–izraeli légicsapások február végi kezdetén érvényes árakhoz viszonyítva a benzin átlagosan mintegy nyolc koronával, a gázolaj pedig mintegy 15 koronával drágult Csehországban. A CCS adatai szerint kedden a gázolaj literenkénti átlagára 48,51 korona, a 95-ös benziné 41,61 korona volt.

A kormány intézkedésének betartását a pénzügyi tárca külön erre a célra létrehozott bizottsága ellenőrzi. Amennyiben valaki a hatósági árat túllépi, büntetést kell fizetnie, amely elérheti az ötmillió koronát is (80 millió forint).

A független üzemanyag-forgalmazók szövetsége kedden közleményben kifogásolta a szerdára megállapított maximális árakat, a gázolaj esetében például az ő számításaik szerint két koronával magasabb árat kellett volna megállapítani.

