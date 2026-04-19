Andrej Babis szerint kormánya pragmatikus külpolitikát fog folytatni

Az Andrej Babis vezette cseh kormány pragmatikus külpolitikát kíván folytatni, mert a korábbi kormányok értékeken alapuló külpolitikája lényegében semmi hasznot nem hozott Csehországnak – írta a cseh miniszterelnök az X közösségi hálózaton vasárnap megjelent bejegyzésében azzal kapcsolatban, hogy a kormány nem hagyta jóvá a szenátus elnökének, Milos Vystrcilnek a kormánygép használatát tajvani látogatására.

A kormánydöntést az ellenzék élesen bírálja, Vystrcil azt mondta, hogy a jövő héten nyilatkozik.

„Mi pragmatikus, külpolitikát fogunk folytatni, a vállalataink érdekében, hogy üzleteket kössenek, nem pedig értékalapút, mert az eddig lényegében nem hozott semmi hasznot, csak károsította a vállalatainkat”

– írta a kormányfő. Megjegyezte, hogy ő a közeljövőben Azerbajdzsánba, Kazahsztánba és Üzbegisztánba látogat.

Milos Vystrcil, a cseh szenátus elnöke május végén üzletemberek kíséretében Tajvanba szeretne látogatni. A kormány a múlt heti ülésén elutasította, hogy az utazásra a kormánygépet vehesse igénybe, s javasolta, hogy menjen kereskedelmi járaton.

„Ezek a kirándulások milliókba kerülnek”

– jelentette ki a kormányfő. Rámutatott, hogy Kína saját régiójának tartja Tajvant, és nyíltan bírálta a cseh politikusok kapcsolatait Tajvannal. Babis szerint a szenátusi elnök, illetve Markéta Pekarová Adamová korábbi képviselőházi elnök kapcsolatai Tajvannal megkárosították a cseh cégek üzleti tevékenységét Kínában, és negatív hatással voltak a cseh-kínai kapcsolatokra is.

„A kínai turisták elmaradoznak, nincsenek kínai beruházások sem” Csehországban

– jegyezte meg a kormányfő.

Vystrcil az ellenzéki Polgári Demokratikus Párt (ODS) tagja. Petr Fiala, a jelenleg az ellenzékhez tartozó volt miniszterelnök az üggyel kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy Andrej Babis is átvette az új kormánykoalíció politikusainak „kicsinyességét”, s az sem zárható ki, hogy „Kínával szembeni előzékenységről” van szó.

Karel Havlícek kormányfőhelyettes, ipari és kereskedelmi miniszter a közszolgálati televízióban azt mondta, hogy a cseh kormány csak úgy viselkedik, mint Európa többi állama, amelyek vezetői közül az elmúlt években senki sem látogatott el Tajvanra.

Milos Vystrcil 2020-ban több mint 130 üzletemberrel együtt járt hivatalosan Tajvanon. Kína élesen bírálta a látogatást. Kifogásai voltak Milos Zeman akkori cseh államfőnek is, aki ezt követően Vystrcilt többször már nem hívta meg a vezető politikusok hagyományos külpolitikai egyeztetésére.

