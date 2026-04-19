Harmincéves jubileumát ünnepelte a BERKŐ Népdalkör – CD-bemutatóval és közös ünnepléssel

Fennállásának 30. jubileumát ünnepelte a Berkő Népdalkör, amely egyben legújabb, harmadik hanghordozójának bemutatójára is lehetőséget adott. Az ünnepi alkalom közös köszönetnyilvánítás és baráti együttlét is volt mindazok számára, akik az elmúlt három évtizeden át kísérték és támogatták az együttest.

Nt. Écsi Gyöngyi, a Berkő Népdalkör művészeti vezetője köszöntő beszédében értékelte az elmúlt harminc évet. Mint mondta, minden próba számukra ünnep volt, hiszen hosszú órákon át énekeltek együtt, és ezáltal egy rendkívül gazdag népdalkincs bontakozott ki előttük. Kiemelte, hogy két egymáshoz közel fekvő falu – Berzéte és Kőrös – hagyományait őrzik, amelyek mégis eltérő dallamvilággal, díszítéssel és kiejtéssel rendelkeznek. A különböző stílusok összehangolása nem volt könnyű feladat, mégis nagy büszkeség számukra, hogy mára a háromszólamú előadást is magabiztosan szólaltatják meg.

Hangsúlyozta, hogy

minden, amit ez alatt a harminc év alatt megéltek, lelki táplálék is volt a közösség és a hallgatóság számára egyaránt.

Az elkészült CD egy hosszú évek alatt gyűjtött válogatás, amelynek célja a hagyományok megőrzése és továbbadása. Megható élményként említette, amikor idős emberektől tanulták meg a balladákat és az ősi üzeneteket. Kiemelte az énekkar kitartását, munkáját, örömét, valamint azt a kulturális értéket, amelyet közvetítenek, hiszen – mint fogalmazott – olyan nyelvünk és kultúránk van, amelyre büszkék lehetünk.

Szendi Erzsébet, a népdalkör csoportvezetője felidézte a megalakulás célját, ami a magyar népzene és népdalok éneklése, valamint a hagyományok életben tartása. Beszédében ismertette a csoport versenyeken elért sikereit, rendezvényeit, találkozóit és külföldi fellépéseit is, ahol a települések dalkincseit mutatták be. Mint mondta, minden közösen átélt esemény felejthetetlen élmény, amely örökre megmarad számukra.

Köszönetet mondott a támogatóknak és segítőknek, akik hozzájárultak a közösség fennmaradásához, és kifejezte reményét, hogy a jövőben is közösen folytathatják munkájukat. Beszéde végén megemlékezett az elhunyt tagokról és hozzátartozókról is.

A CD ünnepélyes bemutatóján Vanyo Ilona, a csoport oszlopos tagja hangsúlyozta, hogy az ének nem csupán hang, hanem lélek, emlék és összetartó erő. Mint mondta, a most megjelent hanghordozó a népdalokban rejlő ősi tudást, a táj hangját és az elődök örökségét hordozza. Hozzátette, a népdal nem a múlté, hanem a jövőé is, ezért fontos, hogy továbbadják és közösen énekeljék.

A CD felavatása hagyományőrző módon történt, ahogyan régen az új eszközöket is megszentelték. Az ünnepi rendezvényen a házigazda Berkő Népdalkör mellett több vendégcsoport is fellépett. Színpadra lépett a Csattogó Népdalkör (Krasznahorkaváralja), a Nagy Ferenc Férfikar (Jobbágyfalva), az Andrássy Dénes Férfikar (Krasznahorkaváralja, Hárskút, Várhosszúrét, Jólész, Berzéte, Szádalmás), a Bocskai István Dalkör Női Kara (Nyárádszereda), valamint a Búzavirág Néptánccsoport.

A néptánccsoport köszöntőjében kiemelte, hogy számukra a néptánc nem csupán szabadidős tevékenység, hanem önkifejezési forma is.

Mint fogalmaztak a színpadon nemcsak önmagukat, hanem elődeik örömét, bánatát és életérzését is közvetítik. Kiemelték, hogy a Berkő Népdalkörrel való kapcsolatuk már régen több, mint szakmai együttműködés. Olyan ez, mint egy sűrűn szőtt szövet: összeköti őket a szülőföld szeretete, a közös célok, és az a számtalan rokoni szál, amely mára egyetlen nagy családdá kovácsolta őket.

A rendezvény során a vendégek és fellépő csoportok köszöntőkkel, ajándékokkal és jókívánságokkal halmozták el az ünnepelteket, kifejezve elismerésüket és hálájukat. A jubileumi esemény méltó módon bizonyította, hogy a népzene és a népdal élő hagyomány, amely közösséget épít, értéket közvetít és összeköti a múltat a jövővel.

A szerző felvételei

Máté Gyöngyi/Felvidék.ma