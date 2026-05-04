Szlovák-magyar fejlesztések kezdődtek a Novohrad-Nógrád Geopark területén

Szlovák-magyar együttműködésben kezdődött komplex turisztikai fejlesztés a Novohrad-Nógrád Geopark területén, kerti kisvasút épül a salgótarjáni Földalatti Bányamúzeumban, földrengésszimulátorral bővülnek az Ipolytarnóci Ősmaradványok, felújítják a Palóc Zöld turistautat is – a részletekről a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója tájékoztatta hétfőn az MTI-t.

Körmendy Lilla elmondta: a fejlesztésekre az INTERREG Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program pályázatán 3 millió 951 ezer eurót nyert a konzorcium, a fejlesztések 2028, illetve 2029 júliusára készülnek el.

Az igazgató közölte: a fejlesztendő UNESCO terület, a Novohrad-Nógrád Geopark és környéke kiemelkedően fontos a magyar-szlovák határmenti térség számára, a projekt pedig hozzájárul a természeti és kulturális örökségek megőrzéséhez, erősíti a fenntartható turizmust, a versenyképességet, a helyi gazdaságot és a két ország közötti kapcsolatokat.

Céljuk a látogatószám és a vendégéjszakák számának növelése, és a szezonalitás mérséklése is.

Körmendy Lilla elmondta, hogy a salgótarjáni Dornyay Béla Földalatti Bányamúzeum főépülete mellett új játszótér épül a bányászati tevékenységhez kapcsolódó játékokkal. Bányászati tematikájú kerti kisvasutat építenek ki, a látogatók interaktív tükör előtt irányíthatnak majd egy bányász karaktert, a föld alatti bányavágatokról imázsfilm készül.

A Bükki Nemzeti Park által fenntartott Ipolytarnóci Ősmaradványok területén földrengésszimulátor lesz, és egyebek mellett kialakítják a vulkáni szerkezetet bemutató érintőképernyős terminált, valamint teljesen megújítják az időutazást kínáló 4D-s mozit.

Kialakítják mindezek mellett az Ajnácskő Látogatóközpontot, Sátorosbányán a tanösvény, Somoskő váránál a falak biztonságát növelik. A számos programelem között turistautat építenek ki Bátonyterenye és Kazár között.

Tereprendezést végeznek 140 kilométernyi kerékpárút szakaszon. Hét helyszínen építenek ki pihenőhelyeket, lesznek grillezőhelyek és e-bike töltőállomások, négy helyen hat lakóautó-parkolóhelyet is kialakítanak. A programcsomag tartalmazza a túravezető képzést is.

A megvalósításban négy magyar és öt szlovák partner vesz részt, Besztercebánya megye és Sátorosbánya önkormányzata, a losonci TDM szervezet, a Cseres-hegység Tájvédelmi körzet, Novohrad-Nógrád Geopark Jogi Személyek Társulása, magyar oldalról pedig a Bükki Nemzeti Park, a Zöld Út Természetjárók Egyesülete, a salgótarjáni Dornyay Béla Múzeum, valamint a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. – mondta az igazgató.

