(Fotó: Robert Fico, Facebook)

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn közölte, hogy az Európai Politikai Közösség (EPC) jereváni csúcstalálkozóján beszélt Robert Fico (Smer-SD) szlovák kormányfővel. Hozzátette, Ukrajna készen áll a konstruktív párbeszédre Szlovákiával, és célja az erős kapcsolatok kiépítése – tájékoztatott a TASR hírügynökség.

„Az együttműködésről tárgyaltunk különféle területeken, valamint a közeljövőben tartandó együttes kormányülések megrendezéséről, kormányközi bizottságok formájában” – közölte az ukrán elnök az X-en.

Fico szombaton (május 2.) közölte, hogy telefonon beszélt Zelenszkijjel, és Jerevánban találkoznak.

Megerősítette, hogy Szlovákia támogatja Ukrajna uniós csatlakozási törekvéseit, mivel azt szeretné, hogy a szomszédja demokratikus és stabil ország legyen.

Mindketten kölcsönösen meghívták egymást Kijevbe, illetve Pozsonyba. Jerevánban megállapodtak, hogy munkacsoportjaik egyeztetnek a látogatások dátumáról.

„Ukrajna uniós csatlakozásáról is beszéltünk. Fontos megjegyezni, hogy Szlovákia támogatja Ukrajna EU-csatlakozását, és kész segíteni az unióba vezető út megtételében. Hálás vagyok ezért” – tette hozzá Zelenszkij.

Fico a szombati telefonbeszélgetésük után azt mondta, bár egyes kérdésekben eltér a két ország véleménye, de közös érdek a jószomszédi kapcsolatok építése.

TASR/Felvidék.ma

