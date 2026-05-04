Átvették megbízólevelüket a listán megválasztott országgyűlési képviselők

Felvidék.ma
Fotó: MTI

Átvették megbízólevelüket az április 12-i országgyűlési választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók hétfőn az Országház Kupolatermében.

Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) elnöke a megbízólevelek átadása előtt emlékeztetett, április 12-én zajlott le az országgyűlési választás, melynek eredménye május 1-jén emelkedett jogerőre. Ettől az időponttól számítva az NVB öt napon belül köteles átadni a listán mandátumot szerzett országgyűlési képviselők mandátumát – jelezte.

Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke köszöntőjében elmondta,

a választás lebonyolításában több mint százezer ember vett részt. Megállapította, hogy a választás a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott le, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették.

Az országgyűlési választás jogerős végeredménye szerint a Tisza Párt 45, a Fidesz-KDNP pártszövetség 42, a Mi Hazánk Mozgalom pedig 6 listás mandátumot szerzett.

A megbízóleveleket Sasvári Róbert és Nagy Attila elsőként a Tisza Párt listájáról mandátumot szerzett Kapitány Istvánnak adta át.

Elhangzott: Kocsis Máté (Fidesz), Szijjártó Péter (Fidesz), Lázár János (Fidesz), Rétvári Bence (KDNP), Latorcai Csaba (KDNP) és Budai Gyula (Fidesz) később veszi át megbízólevelét.

MTI/Felvidék.ma

