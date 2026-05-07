NATO-tagállam légterét sértette meg két drón, az egyik olajtárolónak csapódott

Két, Oroszország irányából érkező drón sértette meg Lettország légterét, majd lezuhant az ország területén – közölte csütörtökön reggel a lett hadsereg. Lettország a NATO tagállama.

A lett közszolgálati hírportál, az LSM rendőrségi információkra hivatkozva arról számolt be, hogy az egyik drón a kelet-lettországi Latgale régióban, az orosz határtól mintegy 40 kilométerre fekvő Rezekne városában egy olajtároló létesítménynek csapódott. A becsapódás helyszínén tűz is keletkezett, ám mire a tűzoltók kiérkeztek, a lángok már kialudtak.

A lett hatóságok közép-európai idő szerint 3.09-kor drónveszélyre figyelmeztették az orosz határ mentén élő lakosságot, és arra kérték az embereket, hogy maradjanak otthonaikban. Rezeknében csütörtökön valamennyi iskola zárva marad

– közölte a helyi önkormányzat.

A DPA hírügynökség szerint egyelőre nem tisztázott, hogy orosz vagy ukrán drónokról volt-e szó, mivel az incidensek időben egybeestek ukrán dróntámadásokkal, amelyek oroszországi célpontok ellen irányultak. A rendelkezésre álló információk szerint személyi sérülés nem történt.

A Reuters emlékeztetett: március végén Lettországot és két másik balti NATO-tagállamot, Észtországot és Litvániát is több eltévedt ukrán drón érte el. Az egyik egy helyi erőmű kéményének csapódott, egy másik pedig egy befagyott tavon hajtott végre kényszerleszállást, majd felrobbant.

A feltételezések szerint ezek a drónok eredetileg oroszországi katonai célpontok ellen indultak. A három balti ország külügyminiszterei áprilisban hangsúlyozták: soha nem engedélyezték, hogy területüket vagy légterüket Oroszország elleni dróntámadásokhoz használják.

Lettország keleten Oroszországgal és Fehéroroszországgal határos.

SZE/Felvidék.ma/TASR