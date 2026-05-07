Fico Bajorországba utazott, Markus Söderrel tárgyal Münchenben

Robert Fico (Fotó: SITA)

Robert Fico szlovák miniszterelnök csütörtökön reggel Németországba utazott, ahol Münchenben Markus Söder bajor kormányfővel találkozik, valamint felszólal a szlovák–bajor vállalkozói és szakértői konferencián.

A szlovák kormányhivatal tájékoztatása szerint Fico és Söder kétoldalú kapcsolatokról tárgyalnak. A müncheni szlovák–bajor vállalkozói és szakértői konferencia középpontjában az autóipar áll.

A szlovák kormányfő németországi munkalátogatása végén felkeresi a dachaui koncentrációs tábort is, ahol koszorút helyez el a fasizmus áldozatainak emlékművénél. A kormányhivatal emlékeztetett, a dachaui tábort 1933-ban hozták létre, és a náci terror egyik jelképévé vált. A tábort 1945. április 29-én szabadította fel az amerikai hadsereg.

Fico várhatóan csütörtökön este tér vissza Szlovákiába.

SZE/Felvidék.ma/TASR

