Újra járható a Nagykosztolány községben felújított híd

Nagyszombat megye befejezte a Nagykosztolány községben található, Chtelnička-patakot átívelő híd felújítását. A III/1265-ös úton lévő átkelő a hónap eleje óta ismét járható, a beruházás értéke megközelítette a félmillió eurót.

A híd korábban nagyon rossz műszaki állapotban volt, hatos, vagyis nem megfelelő állapotkategóriába sorolták. A rekonstrukció célja a közlekedés biztonságának növelése, valamint a forgalom folyamatosságának biztosítása volt a község belterületén.

„A nagykosztolányi híd felújítása a közlekedés biztonsága és kényelme szempontjából is elengedhetetlen volt. Örülök, hogy a modernizációt sikeresen befejeztük, és minőségi, biztonságos infrastruktúrát adhattunk át a gépjárművezetőknek. Az utakba és hidakba történő beruházások továbbra is a prioritásaink közé tartoznak” – fogalmazott Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke.

A munkálatok során a régi hidat fokozatosan elbontották, majd új szerkezettel helyettesítették. Megerősítették az alapokat, új támasztóelemeket építettek, valamint elkészült az új útpálya és a korlátok is. A kivitelezés részeként rendezték a hídhoz kapcsolódó útszakaszokat és a környezetet is, hogy az áthaladás biztonságosabb és kényelmesebb legyen.

A híd felújítása mellett megtisztították a patak medrét az elburjánzott növényzettől és a hulladéktól, a munkálatok végén pedig megerősítették a híd körüli rézsűket is. Ezzel csökkentették az útpadka károsodásának kockázatát, és tovább növelték a közlekedés biztonságát.

A kivitelezés 2025. július 22-én kezdődött, a forgalmat április elején állították helyre, a projektet pedig április 29-én zárták le adminisztratív szempontból. A munkálatokat a STRABAG s.r.o. végezte.

Nagyszombat megye tájékoztatása szerint az idei évre minden rossz, illetve kritikus állapotban lévő híd esetében konkrét lépéseket határoztak meg. Egy részük rekonstrukciója már a befejezés szakaszában van, a többi esetében pedig előrehaladott előkészítés zajlik, elkészült tervdokumentációval és folyamatban lévő mérnöki tevékenységgel.

SZE/Felvidék.ma/TTSK