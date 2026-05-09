A Pátria Rádió katolikus vallási műsorának ajánlója

„Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat” – hangzik Jézus tanítása az evangéliumban. Vajon elég-e a szeretetről beszélni, vagy annak tettekben is meg kell mutatkoznia? A vasárnapi katolikus vallási műsorban erről osztja meg gondolatait Sankó Szabolcs atya, a Vágsellyei járásban található Pered plébánosa.

A műsorban folytatódik A lélek titkai című sorozat is, amelyet a Magyar Katolikus Rádió engedélyével sugároz a Pátria Rádió. Az adás témája ezúttal a félelem, a szorongás és a pánik lesz, dr. Gőgh Edit neurológus, pszichiáter főorvos meglátásaival.

Szerkesztő: Ürge Tamás

Adásidő: 2026. május 10., vasárnap 7.05

Ismétlés: 2026. május 11., hétfő 13.05

