A kormányfő megérkezett Moszkvába, a győzelem napi ünnepségre

Fotó: Robert Fico Facebook-oldala

Robert Fico (Smer-SD) miniszterelnök péntek délután megérkezett Moszkvába, ahol részt vesz a győzelem napi ünnepségen. Látogatása során várhatóan kétoldalú tárgyalást folytat Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – tájékoztatott a TASS és a RIA Novosti hírügynökség.

Fico szombaton a kétoldalú együttműködésről folytat megbeszélést Putyinnal – közölte csütörtökön  Jurij Usakov, Putyin tanácsadója.

A miniszterelnök részletes programja nem ismert, de közölte, hogy virágot helyez el a Vörös Hadsereg ismeretlen katonájának sírjánál.

A Flight Aware weboldal adatai szerint

Fico Csehország, Németország, Svédország és Finnország légterén át repült Moszkvába. Elkísérte Marek Eštok külügyi államtitkár és Tibor Gašpar (Smer-SD), a parlament alelnöke is.

Fico mellett Fehéroroszország, Laosz, Malajzia, a Boszniai Szerb Köztársaság, Abházia és Dél-Oszétia magas rangú képviselői is részt vesznek a moszkvai ünnepségen. Usakov pénteken elmondta, Kazahsztán és Üzbegisztán elnöke is megerősítette, hogy részt vesz az ünnepségen.

TASR/Felvidék.ma

