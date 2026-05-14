A cseh parlamenti alsóház ellenzi a szudétanémetek csehországi találkozóját

A cseh parlament alsóháza csütörtökön határozatban foglalt állást a Szudétanémet Honfitársi Szövetségnek (SdL) a jövő hét végére, Brünnbe tervezett találkozója ellen, és felszólította a szervezőket, hogy mondják le a rendezvényt.

A képviselőház rendkívüli ülését, amelyet a kormánykoalíciós Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom kezdeményezett, az ellenzék egységesen bojkottálta. A 200 tagú testületben a szudétanémetek csehországi találkozóját bíráló és ellenző határozatot csak a három kormánypárt 73 képviselője szavazta meg, négy tartózkodás mellett.

„A képviselőház nem ért egyet azzal, hogy a Szudétanémet Honfitársi Szövetség a 76. kongresszusát Csehország területén tartsa meg, tekintettel a történelmi összefüggésekre, illetve arra a tényre, hogy ebben a környezetben hosszú időn át a háború utáni rendezést megkérdőjelező állásfoglalások jelennek meg” – olvasható a határozatban.

A képviselőház elítélte továbbá a történelmi revizionizmus minden formáját, a náci bűncselekmények relativizálását és a háború utáni jogi és vagyoni rendezés megkérdőjelezését.

Az ellenzéki pártok az ülés előtti nyilatkozataikban egységesen azt a véleményt fogalmazták meg, hogy a kormánykoalíció határozata provokáció, gyengíti a jelenleg nagyon jó cseh–német kapcsolatokat, s nem szolgálja a megbékélést. Az ellenzéki képviselők, akik csak a rendkívüli ülés múlt héten tartott első felén vettek részt, a kormánykoalíció eljárását gyűlöletkeltő színháznak nyilvánították, amelyhez ők nem kívánnak asszisztálni.

A képviselőház határozatának jogilag csak nyilatkozat jellege van, a rendezvény megtartását nem tudja megakadályozni, és az önkormányzatok hatáskörébe nem tud beleszólni.

A Szudétanémet Honfitársi Szövetség (SdL) május 22. és 25. között most első ízben Csehországban – a dél-morvaországi Brünnben – tartja meg a kitelepített szudétanémetek hagyományos pünkösdi találkozóját. Az SdL elnöke, valamint a szudétanémeteket Brünnbe meghívó Meeting Brno civil kulturális szervezet vezetője egyaránt megerősítette, hogy a rendezvényt biztosan megtartják, függetlenül a parlament döntésétől.

