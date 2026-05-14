Fontos időszak következik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben

Felvidék.ma
Fotó: MTI

Fontos időszak következik a szőlő aranyszínű sárgaságbetegségét okozó fitoplazma fő terjesztője, az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) csütörtökön az MTI-vel.

A következő időszakban a lárvák gyérítése a legfontosabb feladat, ehhez viszont elengedhetetlen a pontos megfigyelés. Az amerikai szőlőkabóca tojásai a kétévesnél idősebb részek kérge alatt telelnek,

a lárvák az időjárástól függően május közepétől július elejéig kelnek ki.

Ebben az időszakban heti rendszerességgel kell ellenőrizni a szőlőt, elsősorban a tőkék alsó részén található hajtásokat. A vizsgálat a kora reggeli órákban a leghatékonyabb, mert a rovarok ilyenkor még kevésbé mozgékonyak. Ültetvényenként több ponton összesen száz, véletlenszerűen kiválasztott levél fonáki oldalát érdemes megnézni – írták.

A közlemény szerint a kártevő öt lárvastádiumon megy keresztül, közben fokozatosan nőnek, a színük az áttetsző fehértől az elefántcsont-árnyalaton át sárgásra, majd vörösesbarnára változik, miközben egyre határozottabbá válnak a szárnykezdemények.

Az azonosítást minden fejlődési alaknál segíti az utolsó potrohszelvényen látható két fekete folt. A betegség emberre nem veszélyes, de növényvédő szeres beavatkozásra már a korai lárvaállapotokban szükség van, mert a rovar néhány hét alatt fertőzőképessé válik – tették hozzá.

A szakemberek folyamatosan figyelik a helyzet alakulását, a védekezési felhívásokat ez alapján adják ki. A szőlőket a tulajdonosoknak is vizsgálniuk kell, a hatékony megelőzés térségi szinten is hozzájárulhat a fertőzés visszaszorításához. Az amerikai szőlőkabóca elleni készítmények listája az aktuális információkkal együtt a Nébih honlapján érhető el.

MTI/Felvidék.ma

