A Világosság református egyházi műsor május 17-ei ajánlata

A Pátria rádióban vasárnap a 7.05-kor kezdődő műsor témái: a gazdag ifjú találkozása Jézussal, május a konfirmáció időszaka, egy gyermekkori élmény is adhat indíttatást a lelkipásztori szolgálat felé.

Egy gazdag ifjú odamegy Jézushoz megkérdezni, mit kell tennie ahhoz, hogy elnyerje az örök életet. Mikor kiderül, hogy a parancsolatokat megtartotta, Jézus arra kéri, ha tökéletes akar lenni, adja el a vagyonát, ossza szét a szegények között, mert így lesz kincse a mennyben. Aztán pedig kövesse őt. Az ifjú erre elszomorodva eltávozott onnan. Hogy miért? A történet üzenetéről Blanár Erik kisgéresi lelkipásztor szól igehirdetésében.

Gyermekkorában tengerbiológus vagy régész szeretett volna lenni, végül a lelkészi pályát választotta. Döntéséről Nyakas Gergő perbenyiki lelkipásztor mesél a hallgatóknak.

Május a konfirmáció időszaka, amikor a tizennégy éves fiatalok ünnepélyes keretek között vallást tesznek a templomban a gyülekezet közössége előtt a hitükről. Tompa Veronika lelkipásztorral arról beszélgetünk, hogy Diósförgepatonyban mikor és hogyan zajlik a konfirmandusok felkészítése.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

