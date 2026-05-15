Orosz Örs körül élesedik a „Felvidék” megnevezéshez kapcsolódó politikai vita

A Szlovák Megújhodási Mozgalom (SHO) Štefan Polačik alelnök képviseletében beadványt intézett és panaszt tett Orosz Örs ellen, miszerint „önkényesen felépített egy, a Horthy-korszakot idéző magyar háborús emlékművet, melynek ünnepélyes leleplezésére készül Rimaszombatban” és kezdeményezte Nyitra Megye Önkormányzatának elnökénél a leváltását a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöki tisztségéből.

Három nappal ezelőtt tárgyalta a Nyitra Megyei Önkormányzat mentelmi bizottsága a Szlovák Megújhodási Mozgalom azon beadványát, amely ugyancsak Orosz Örs eltávolítását kezdeményezte a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság éléről, mert egy magyar nyelvű műemlékes enciklopédia címében szerepel a „Felvidék” szó.

Ez ügyben, mint azt kifejtettük, a rendelkezésre álló szakértői vélemény megerősítette, hogy a könyv nem használja a „Felvidék” kifejezést sértő vagy szélsőséges értelemben és a kiadvány nem bujtogat és nem kérdőjelez meg semmit. Fiala-Butora János jogász és kisebbségjogi szakértő elemzése szerint az egész eljárás hibás alapfeltevésre épül.

A Szlovák Megújhodási Mozgalom itt nem állt meg. Újabb terjedelemes panaszt nyújtott be. S tovább ragozzák, hogy szerintük „a Sine Metu Magyarországról finanszírozott szervezet, amely a „Felvidék-identitás” építését szolgálja Szlovákiában.”

A szlovák nacionalista mozgalom, amely 2019-tól politikai párttá vált, Orosz Örs „magatartását összeegyeztethetetlennek tartja a Nyitrai Önkormányzati Kerület Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának elnöki tisztségével”, és felszólítja a kerület vezetését, hogy haladéktalanul tegyen lépéseket az ügy rendezésére.

Ezzel szemben a Sine Metu Egyesület az egyik legaktívabb felvidéki magyar civil szervezet, amely a történelmi és kulturális örökség megőrzését összekapcsolja a mai közösségépítéssel és turisztikai fejlesztésekkel. Értékmentő, örökségvédelmi, kulturális és közösségszervező tevékenysége példaértékű. Több évtizedes tapasztalattal, a legmegfelelőbb szakértelemmel tudja ellátni elnöki feladatait.

Egyértelműen valamit nagyon jól csinál. És a Szlovák Megújhodási Mozgalom beadványának minden része téves információkat hordoz. Nézzük.

„Orosz Örs aktivista, a Sine Metu Egyesület elnöke 2026. április 4-én Facebook-oldalán bejelentette egy magyar huszáremlékmű felépítését és annak ünnepélyes leleplezését.”

Az emlékmű nem nemzeti revíziós jelképként, hanem a helyi közösség második világháborúban elesett halottainak kegyeleti emlékhelyeként készült.

„Az emlékmű mintája egy 1943-ban Szabatka-pusztán (Rimaszombat városrésze) felállított emlékmű, amelyet 2025-ben rossz műszaki állapota miatt lebontottak.”

Nem az emlékmű mintájára készült, mivel azt lerombolták, hanem a megőrzött eredeti tervek alapján.

„Az új emlékmű azonban nem másolata az eredetinek, és nem is az eredeti helyén áll. Többszörösen nagyobb méretű, környezetét uraló alkotás, amelyet Rimaszombat Alsópokorágy városrészében egy dombtetőre helyeztek el.”

Nem állhat az eredeti helyén, mivel Szabatka-pusztán az adott területet államosították és a Szlovák Földalap bitorolja azt a földet, mely nem adott engedélyt az újjáépítésre.

„Az emlékművön 33, a Horthy-kori magyar hadseregben szolgált katona neve szerepel, akik a Don menti harcokban estek el a Szovjetunió ellen vívott harcok során.”

Ez történelmi tény, hogy 1943-ban Rimaszombat a Horthy Miklós kormányzó vezette Magyarország része volt.

„Az emlékmű létrehozásában a Sine Metu mellett részt vett a Magyar Honvédelmi Minisztérium és egy úgynevezett „Közép-európai Alapítvány”. Feltételezhető, hogy a magyar honvédelmi tárca készíttette el és szállíttatta a helyszínre. A betonozási és egyéb építési munkákat a Sine Metu aktivistái végezték.”

A magyarországi minisztérium és az alapítvány a hősi emlékezet ápolását támogatja. Az építkezést felvidéki szakemberek és önkéntesek végezték.

„Az emlékmű építését nem tárgyalta és nem hagyta jóvá Rimaszombat városi képviselő-testülete, sem a polgármester, továbbá az építménynek nincs építési engedélye.”

Az emlékmű a városi képviselő-testület hatáskörén kívül, magánterületen, Alsópokorágyon, a református temetődombon kapott helyet.

„Orosz Örs hosszú ideje figyelmen kívül hagyja a Szlovák Köztársaság törvényes állami szerveit, és önhatalmúlag egyeztet külföldi állami szervekkel – jelen esetben a magyar Honvédelmi Minisztériummal. A szlovák Védelmi Minisztériumot állítólag egyáltalán nem tájékoztatták.”

A terület nem tartozik a megnevezett intézményekhez. Kulturális örökség-helyreállításról, kegyeleti gesztusról van szó.

„Orosz Örs úgy viselkedik, „mintha Magyarországon élne, az úgynevezett Felvidék szellemében, ahol nem kell tiszteletben tartani a Szlovák Köztársaság törvényeit és alkotmányát”.

A Sine Metu a nevében hordozza, hogy félelem nélkül a felvidéki magyar kulturális és történelmi örökség megőrzésével foglalkozik. Tevékenységei közé tartozik a műemlékek és emlékhelyek felújítása, valamint régészeti kutatások és feltárások szervezése. Fontos szerepet vállal Gombaszög fejlesztésében és a történelmi helyszínek megóvásában, különösen a pálos kolostor állagmegőrzésében. Emellett kulturális programokkal és rendezvényekkel segíti a közösségépítést, erősítve a felvidéki magyar identitást.

Korábban ugyanebben az ügyben a Matica slovenská is kiadta állásfoglalását 2026. április 23-án.

A Matica slovenská szerint „elfogadhatatlan Horthy-kori katonai emlékművet állítani Szlovákia területén; vizsgálni kell az emlékmű jogszerűségét; az emlékmű társadalmi feszültséget kelthet.”

Ez és a szerkesztőségünk birtokába most eljutott beadvány retorikája elég egyértelműen túlmutat magán az emlékmű konkrét ügyén. Tágabb történelmi-politikai narratívát építenek fel, hosszasan sorolják az 1938–45 közötti sérelmeket, általánosításokat hoznak a Horthy-korszakról, a magyar államról, sőt mai politikai-ideológiai összefüggésekre való utalásokkal, úgy mint a „Felvidék-identitás”, külföldi befolyás, irredentizmus próbálnak hatást gyakorolni.

Ez azonban egy ismert és átlátszó fogás, amikor egy konkrét, helyi ügyet felkapva szélesebb történelmi-érzelmi keretbe helyeznek, hogy az ügy nagyobb politikai súlyt kapjon.

A Szlovák Megújhodási Mozgalom (SHO) mindig provokatív kampányai miatt kerül elő. Valójában nem is a kőemlékművet tekintik problémának, hanem azt, amit szerintük az szimbolizálhat vagy elindíthat. Pedig ismerve Gömört

a holnap felavatandó emlékmű nem több kegyeleti ügynél.

Üzenete inkább a Szlovák Megújhodási Mozgalom irredentizmustól való félelmével ellentétben az, hogy Rimaszombatban élnek még magyarok, akik nem feledik hőseiket. S az emlékmű monumentális mementóként is hirdetheti, hogy soha többé háborút!

Az emlékmű avatása 2026. május 16-án, 15:30-kor lesz Alsópokorágyon.

Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma