Üdvözlet a selmecbányai bányatavaktól!

A bányászat velejárója a bányatavak kialakulása. A középkori és újkori bányavárosaink környékén számos ilyen mesterségesen kialakított tó található. Legtöbbjük turisztikai célokat szolgál napjainkban. Selmecbánya környékén is több bányatavat fedezhetünk fel.

Selmecbánya környékén számos mesterségesen kialakított, történelmi bányató (szlovákul tajchy) található. Legtöbbjük a 16. és a 18. század folyamán keletkezett.

A bányatavakat víz felhalmozására tervezték, amely aztán vízkerekekbe folyt. Ezeket szivattyúk hajtották, amelyek eltávolították a felesleges vizet a bányákból, és energiát biztosítottak az érc kitermeléséhez és feldolgozásához.

Technológiai és történelmi jelentőségük miatt a bányatavak Selmecbánya városával és a környéken található műszaki emlékekkel együtt szerepelnek az UNESCO világörökségi listáján.

Az egykor fontos technológiai célokat szolgáló bányatavaknál ma a pihenésé a főszerep. A legismertebb selmecbányai tavak a fürdésre és csónakázásra is alkalmas tavak. A turisták által igen kedvelt a Bacsófalvi-tó (Počúvadlo) illetve a városközponttól nem messze fekvő Nagy víztározó.

Selmecbánya történelmi központjától alig két kilométerre található a Nagy víztározó, mely nem csupán a természet közelsége miatt kedvelt kirándulóhely, a bányató vizének színe is igen különleges. Ez a tó is a 16. század folyamán keletkezett.

A kék és zöld különleges keverékében, türkizben pompázó tavacska mesevilágot teremt az odalátogatók számára. A parányi bányató Szlovákia egyik legszebb tava.

A túrázók mellett a nyári időszakban a fürdőzők is előszeretettel keresik fel a Nagy víztározót.

A Szentháromság térről zöld turistajelzés mentén bő negyedórás sétával érhető el a nem mindennapi látványt nyújtó tavacska.

Valószínűleg ez a legrégebbi bányató a város közelében. Az első írásos említés 1500 tájáról származik. A víz különleges színének köszönhetően a tó egzotikus lagúna hangulatát idézi.

Még a szakemberek sem tudják, hogy minek köszönheti a víz egyedi színét.

Valószínűsíthető, hogy a tó fenekén lévő agyag mikrorészecskéi adják a meseszép színt.

A Nagy víztározótól alig százötven méterre találhat a Kis víztározó, ebben azonban tilos fürödni.

Valamikor mintegy hatvan ilyen tó volt Selmecbánya környékén, napjainkban azonban a számuk nem éri el a két tucatot sem.

Mindennek ellenére a város látképének fontos elemei. A bányatavak a Selmecbányát körülvevő 900–1000 méteres hegyekkel egyetemben egyedülálló tájat alkotnak, ahol a tavak mellett túrázásra és üdülésre is kiváló lehetőség nyílik.

Felvételeink a március végi hóesésben készültek.

